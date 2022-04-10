Военный эксперт объяснил, есть ли угроза наступления на Киев и Харьков

Сейчас Россия планирует свое наступление на Донбассе. Однако в случае успеха в восточных регионах, войска РФ могут снова попытаться пойти на Харьков или Киев.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, Харьков – это второстепенная задача. "Они будут его атаковать. Я даже не исключаю, что будут атакованы наши войска и на северной границе с Беларусью, потому что они там оставили по 1 – 2 батальона", – подчеркнул Жданов.

Эксперт считает, что в России снова должен сработать эффект одновременного наступления со всех сторон, но главные усилия будут на восточном направлении.

Угроза Киеву и Харькову может произойти только в том случае, если оккупанты будут иметь какие-то успехи на Донбассе. Тогда они могут, если прорвут оборону, выйти на реку Днепр и пойти на север – снова на Киев и вернуть еще на Харьков,

– подчеркнул Олег Жданов.

По его мнению, просто "влом идти на Харьков" – это невозможно. Эксперт говорит, что сегодня этот город – это не Харьков, который был 24 февраля.

"Сегодня Харьков – это крепость по укреплению, количеству войск и запасам. Там нужна группировка тысяч 100, чтобы его просто окружить и штурмовать", – добавил он.

Есть ли угроза нападения на Харьков и Киев: ответ Жданова

Ранее Олег Жданов заявил, что для российских войск ключевым моментом всей обороны будет взятие Изюма на Харьковщине. Там оккупанты будут пытаться окружить ВСУ в зоне ООС.