Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с ребенком на Запорожье: никто не выжил

На оккупированной территории Запорожской области 25 июля произошла трагическая авария. КамАЗ российских оккупантов переехал легковик с мирными людьми, в результате чего все погибли.

Оккупанты убили людей на трассе между Мелитополем и Бердянском

О циничном и кровавом поступке россиян сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, трагический инцидент произошел на трассе между Мелитополем и Бердянском.

Кстати Мэр Мелитополя рассказал, сколько военных баз россиян размещено в городе

Там российский военный КамАЗ переехал машину с тремя людьми. Среди погибших двое взрослых и ребенок – все погибли на месте.

От рук россиян погибло уже более 350 детей

Ювенальные прокуроры информируют, что по состоянию на 25 июля из-за российской агрессии в Украине погибли уже 358 детей.

Сообщается, что количество раненых детей выросло до 686 маленьких украинцев. В Запорожской области от рук оккупантов пострадало 40 детей.

россияне не выпускают людей из оккупированного Запорожья

Оккупанты используют мирных жителей временно оккупированных городов и сел Запорожья как живой щит. Поэтому захватчики не хотят выпускать их на подконтрольные Украине территории.

На блокпосту в Васильевке сконцентрировано более 4000 жителей – более 1000 машин. Это единственный путь покинуть оккупированную территорию и добраться до Украины.

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Оккупанты придумывают новые правила, чтобы максимально помешать эвакуации. За день россияне выпускают не более 100 – 150 машин.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Васильевке ежедневно растет очередь на выезд с оккупированной территории. К сожалению, в этих очередях уже скончались 5 человек.

Как известно, во временно оккупированном Мелитополе участились взрывы российских складов и баз. Вблизи Мелитополя в захваченном поселке Мирное 12 июля вспыхнул пожар на военной базе, захваченный российскими военными.

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Сообщалось, что на эту базу оккупанты перебрались, ведь их основную в районе аэродрома 3 июля уничтожили ВСУ.

Кроме того, взрывы происходят в оккупированном Бердянске. Один из таких произошел днем 25 июля в районе завода "Южгидромаш". Местные жители обнародовали видео, на котором видны поднимающиеся высоко в небо клубы дыма.

Заметим, что 5 июля во временно оккупированном Бердянске также прогремел взрыв. Известно, что он произошел у порта.

Это важно Ситуация усложняется, – мэр Энергодара объяснил, что происходит в городе

Также стоит отметить, что на оккупированном Запорожье сменился гауляйтер. До недавнего времени оккупированную территорию Запорожья "возглавлял" коллаборант Евгений Балицкий. Однако в июне стало известно, что он попросил кремль перевести его в Крым.

После этого в кремле решили отправить в Запорожье бывшего первого вице-губернатора Вологодской области россии Антона Кольцова. В россии ожидают, что новый гауляйтер поможет интегрировать захваченные украинские территории.

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