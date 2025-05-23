Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приговор Салтовского районного суда Харькова от 19 мая 2025 года.

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Какой приговор военному вынес суд

Согласно материалам дела, военный приехал праздновать 8 марта к сестре, с которой они вместе употребляли алкоголь. Когда напитки закончились, он пошел в магазин, по дороге встретил знакомого, а неподалеку заметил двух подростков. По словам обвиняемого, он не догадался, что ребята несовершеннолетние – те показались ему взрослыми.

Мужчина рассказал, что услышал смех и воспринял его как насмешку. После замечания с его стороны подростки не отреагировали, а впоследствии в свой адрес военный услышал слово "ТЦК".

Так как он был в форме, ребята назвали его "ТЦКашником".

Поскольку он был в нетрезвом состоянии, не полностью контролировал свои действия, он достал пистолет, сначала сделал выстрел в воздух, на что ребята не отреагировали, а только начали смеяться. Поэтому он начал стрелять в разные стороны,

– говорится в приговоре суда.

Мужчина полностью признал свою вину, заверил, что искренне раскаивается и готов нести ответственность за содеянное. Он сообщил, что является действующим военнослужащим и хочет вернуться на службу.

По его словам, он пытался лично попросить прощения у подростков, однако те сказали, что вопрос можно решить только финансово. В то же время никаких исков к нему не подали и заявили, что не имеют претензий.

Суд назначил военному наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы.