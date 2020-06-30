На Львовщине старшина попросил у своего командира отпуск на 5 дней, но получил отказ. После этого он попросил у командира нож. Его он получил, а потом этим ножом нанес себе удар в живот. Сейчас старшина в реанимации, а ГБР расследует дело о "уклонение от военной службы путем самокалечения".

Инцидент произошел еще 18 июня в селе Старычи Львовской области – на территории Международного центра миротворчества и безопасности. Детали дела можно узнать из судебного решения , опубликованного в Едином государственном реестре.

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Что известно об инциденте в Старычах

Факт случился примерно в 14:20 на территории 15-го участка учебного комплекса "Бой в населенном пункте" .

Старшина военной части А2962 подошел к командиру (командиру роты) и попросил об отпуске на 5 суток.

Но начальник отказал: мол, сейчас идут учения. В отпуск во время учений ходить нельзя.

После этого разговор старшины и ротного почему-то обратился в сторону ножей.

Старшина попросил командира показать его нож , и тот согласился.

Взяв нож, старшина отошел на несколько метров и ударил себя им в живот.

Командир выбил нож и оказал первую медицинскую помощь – вместе с другим военным, который был свидетелем событий.

В конце концов, старшина выжил, но попал в реанимацию.

ГБР сейчас занимается производством об " уклонении от военной службы путем самокалечения ".

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Наказать за такое могут содержанием в дисциплинарном батальоне до 2 лет или лишением свободы на такой же срок.

Военный ударил себя ножом в Старычах: смотрите расположение на карте