В Одессе военный заявил, что его избили за отказ воровать топливо

Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Бурда заявил об избиении и вымогательстве денег. Произошло это после того, как он отказался сливать топливо из военных машин. В военной прокуратуре из-за этого открыли 2 уголовных производства.

По словам военного 32-го реактивного артиллерийского полка Военно-морских сил Кирилла Бурды, командование и собратья требовали с него деньги и травили из-за отказа выполнять приказ и сливать с техники бензин.

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Военного заставляли сливать бензин

Я охранял в лесу технику. Они требовали, чтобы я пропускал машины военной части, которые будут заезжать и сливать бензин. Выезжать и вывозить его для продажи в магазины,

– пояснил военный.

Он добавил, что рядовых матросов заставляли переодеваться в гражданское и сливать бензин.

Солдату угрожали и признали душевнобольным

Бурда заверил, что ему угрожали психушкой и физическим насилием. Поэтому он обратился в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

"Было такое, что меня по голове ударили. Сказали, что надо делать прививки от COVID-19. Я написал рапорт об отказе. Через несколько дней подбежал старший матрос и уколол шприцем в спину со словами: "Я тебя провакцинировал", – рассказал солдат .

Его мать Татьяна Бурда отметила, что отказ выполнять сомнительный приказ привел к тому, что ее сына по фальшивому выводу признали душевнобольным. "Дотравили до того, что командир решил договориться в психбольнице. Там его напоили, в пищу подлили какую-то гадость. Насильно его затащили в сельскую психбольницу", – поделилась женщина.

Помощь военной прокуратуры

Исполняющий обязанности руководителя Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Максим Брилев заявил изданию, что по обращению Кирилла Бурды открыли 2 производства.

Первое уголовное производство касается нарушения уставных правил взаимоотношений между военными при отсутствии отношений подчиненности полномочий, второе – фактов превышения военными служебных полномочий.

Комментарий командования морской пехоты

Начальник пресс-службы командования морской пехоты ВМС Александр Завтонов сообщил, что в воинской части назначили служебную проверку.

Если определенные компетентные органы будут проводить следственные действия по этому вопросу, то с нашей стороны будет максимальное содействие. Если определенные должностные лица все же окажутся виновными, то будет ответственность,

– отметил Завтонов.

В то же время никакой реакции от командования 32-го полка пока нет.

! Редакция 24 канала еще 6 июля обратилась к ВМС ВСУ за комментарием в отношении этой ситуации, однако там до сих пор не предоставили ответа.