Военный грузовик перевернулся в Киеве: опубликовано видео

Возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе "Киев Оперативный".

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"Возле Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", – говорится в подписи к видео.

Как информирует "ТСН", авария произошла возле Дарницкого моста – на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительным данным, водитель военного грузовика пытался избежать столкновения и в результате резкого маневра крупногабаритная машина перевернулась на бок.



Военный грузовик перевернулся в Киеве//Фото: tsn.ua



Грузовик перевернулся возле Дарницкого моста в Киеве//Фото: tsn.ua

Военный грузовик перевернулся в Киеве: пострадавших нет//Фото: tsn.ua

Погибших и пострадавших в результате аварии, к счастью, нет.

К слову, 10 октября на Днепропетровщине военный "БАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.