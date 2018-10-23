Военный грузовик перевернулся в Киеве: опубликовано видео
Возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик.
Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе "Киев Оперативный".
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"Возле Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", – говорится в подписи к видео.
Как информирует "ТСН", авария произошла возле Дарницкого моста – на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.
По предварительным данным, водитель военного грузовика пытался избежать столкновения и в результате резкого маневра крупногабаритная машина перевернулась на бок.
Военный грузовик перевернулся в Киеве//Фото: tsn.ua
Грузовик перевернулся возле Дарницкого моста в Киеве//Фото: tsn.ua
Военный грузовик перевернулся в Киеве: пострадавших нет//Фото: tsn.ua
Погибших и пострадавших в результате аварии, к счастью, нет.
К слову, 10 октября на Днепропетровщине военный "БАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.