11:52
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Военный грузовик перевернулся в Киеве: опубликовано видео

      283 Читати новину українською
      Военный грузовик перевернулся в Киеве
      Военный грузовик перевернулся в Киеве / tsn.ua

      Возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик.

      Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе "Киев Оперативный".

      Читайте также: ДТП с актерами "Дизель Шоу": водителю автобуса избрали меру пресечения

      "Возле Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", – говорится в подписи к видео.

      Как информирует "ТСН", авария произошла возле Дарницкого моста – на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

      По предварительным данным, водитель военного грузовика пытался избежать столкновения и в результате резкого маневра крупногабаритная машина перевернулась на бок.

      вантажівка Київ
      Военный грузовик перевернулся в Киеве//Фото: tsn.ua

      військова вантажівка Київ
      Грузовик перевернулся возле Дарницкого моста в Киеве//Фото: tsn.ua

      вантажівка військові Київ

      Военный грузовик перевернулся в Киеве: пострадавших нет//Фото: tsn.ua

      Погибших и пострадавших в результате аварии, к счастью, нет.

      К слову, 10 октября на Днепропетровщине военный "БАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук