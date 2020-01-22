Военный из Львовщины, который убил коллегу по службе, проведет 5 лет за решеткой
Яворивский райсуд Львовской области признал виновным 21-летнего военного в деле об убийстве коллеги по службе. В июне 2019 парень случайно выстрелил в товарища.
Решение суда принято еще 13 января, но только 21 января о нем сообщила Военная прокуратура.
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В июне 2019 военный направил автомат Калашникова на своего товарища. Парень считал, что оружие разряжено, но в руках оно внезапно выстрелило. От полученной травмы его товарищ погиб.
Военная прокуратура доказала виновность парня по статье о неосторожном обращении с оружием, повлекшее смерть потерпевшего. Сам военнослужащий свою вину признал и чистосердечно раскаялся.
Следующие 5 лет военный проведет за решеткой.
Что известно о трагическом инциденте в Яворове? Инцидент произошел еще 9 июня 2019. После него пострадавший военный был доставлен в яворовской больницу, где впоследствии и умер.
Зато виновник сразу же добровольно рассказал следователям Государственного бюро расследований обо всех деталях инцидента. Правоохранители сразу же расследовали дело как неосторожное обращение с оружием. За это парню грозило до 10 лет.