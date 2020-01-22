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      Военный из Львовщины, который убил коллегу по службе, проведет 5 лет за решеткой

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      За убийство товарища военный проведет 5 лет за решеткой / фото из открытых ресурсов

      Яворивский райсуд Львовской области признал виновным 21-летнего военного в деле об убийстве коллеги по службе. В июне 2019 парень случайно выстрелил в товарища.

      Решение суда принято еще 13 января, но только 21 января о нем сообщила Военная прокуратура.

      К слову: Ужасная смерть военного на Львовщине: его ненароком застрелил другой солдат

      В июне 2019 военный направил автомат Калашникова на своего товарища. Парень считал, что оружие разряжено, но в руках оно внезапно выстрелило. От полученной травмы его товарищ погиб.

      Военная прокуратура доказала виновность парня по статье о неосторожном обращении с оружием, повлекшее смерть потерпевшего. Сам военнослужащий свою вину признал и чистосердечно раскаялся.

      Следующие 5 лет военный проведет за решеткой.

      Что известно о трагическом инциденте в Яворове? Инцидент произошел еще 9 июня 2019. После него пострадавший военный был доставлен в яворовской больницу, где впоследствии и умер.

      Зато виновник сразу же добровольно рассказал следователям Государственного бюро расследований обо всех деталях инцидента. Правоохранители сразу же расследовали дело как неосторожное обращение с оружием. За это парню грозило до 10 лет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Вооруженные силы Украины Убийство Новости Украины
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