Военный из Львовщины, который убил коллегу по службе, проведет 5 лет за решеткой

Яворивский райсуд Львовской области признал виновным 21-летнего военного в деле об убийстве коллеги по службе. В июне 2019 парень случайно выстрелил в товарища.

Решение суда принято еще 13 января, но только 21 января о нем сообщила Военная прокуратура .

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В июне 2019 военный направил автомат Калашникова на своего товарища. Парень считал, что оружие разряжено, но в руках оно внезапно выстрелило. От полученной травмы его товарищ погиб.

Военная прокуратура доказала виновность парня по статье о неосторожном обращении с оружием, повлекшее смерть потерпевшего. Сам военнослужащий свою вину признал и чистосердечно раскаялся.

Следующие 5 лет военный проведет за решеткой.