Военный эксперт: Блицкриг в Украине уже невозможен, а вот второй "Иловайский котел" – да

С начала агрессии России в Украине в 2014 году Кремль сконцентрировал на границе с нашей страной достаточно сил и средств для военного вторжения. И блицкриг не удался, и для реализации его сегодня уже нет возможности. Однако Россия может попытаться совершить провокации, вроде второго Иловайска.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил координатор группы "Информационный сопротивление" Юрий Карин.

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По его мнению, такие спецоперации особенно актуальны накануне президентских и парламентских выборов.

Я думаю, военно-политическим режимом рассматриваются некоторые варианты "побед", вроде "Иловайского котла". Зачем им это? Да все просто – дискредитация действующего политического руководства Украины, которое совсем не устраивает Москву. Такие спецоперации актуальные накануне выборов – как президента, так и в Верховную Раду. Цель провокаций – деморализация украинского общества и, самое главное, повышение собственных рейтингов, которые стремительно скатываются вниз на фоне стагнации российской экономики,

– сказал эксперт.

В подтверждение своих предположений Карин привел пример нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

"Мы видели совершенно дикий процент поголовья бывших "братьев", которые поддержали атаку российских ВМС и ВС ФСБ на украинскую корабельную группу. Пугающая оценка "доблести" – буксир и два малых катера были атакованы десятком кораблей, авиации и спецназом. О чести и морали, как говорится, ни слова", – отметил он.

Эксперт также предупредил, что после выборов Россия может разыграть карту их непризнания через пророссийских представителей украинского бизнеса.

И еще вопрос, как на местном уровне будут себя вести так называемые элиты и владельцы крупного бизнеса, кому подыгрывать. Ведь непонятно, что им пообещали за условное "погудеть". К этому всему можно добавить также и вариант, что в случае победы проукраинского кандидата или прохождения в парламент проукраинской большинства будет разыгрываться сценарий непризнания результатов этих выборов со всеми внутренними и международными процессами,

– подытожил Карин.