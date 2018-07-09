Военный эксперт рассказал о суперходе, который поможет Украине получить защиту НАТО от России

Принятый в Украине законопроект о нацбезопасности – это огромный шаг в сторону вступления в НАТО. Однако пока будут территориальные проблемы с Россией, НАТО Украине не светит. Но есть суперход, однако решится ли на него Запад, остается вопросом.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

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Суперход – это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно,

– отметил эксперт.

Валентин Бадрак отмечает, что Украина, как промежуточный шаг, должна стать союзником США.



"Это не просто ресурсы, а это психологический аспект, технологический. Почему на территории Турции могут производить современные боевые самолеты и вертолеты, а на территории Украины это невозможно? Почему нам не доверяют технологии? Получается, что для США мы все равно остаемся какой-то страной третьего мира, немножко запущенной, забытой, второразрядной проблемой. Как только мы сумеем выйти на другой уровень риторики, тогда – да. Но здесь без собственных сил нам никак не обойтись", – добавил Бадрак.

Напомним, ранее Валентин Бадрак рассказал, что в Украине подходит к завершению разработка мощной противокорабельной крылатой ракеты. Она может стать серьезным аргументом в споре с Россией на Азовском море.