10:28
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Военный эксперт рассказал о суперходе, который поможет Украине получить защиту НАТО от России

347 Читати новину українською
Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак
Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак / Апостроф

Принятый в Украине законопроект о нацбезопасности – это огромный шаг в сторону вступления в НАТО. Однако пока будут территориальные проблемы с Россией, НАТО Украине не светит. Но есть суперход, однако решится ли на него Запад, остается вопросом.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

Читайте также: Украинские воины красиво разнесли в щепки позицию боевиков: эффектное видео

Суперход – это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно,
– отметил эксперт.

Валентин Бадрак отмечает, что Украина, как промежуточный шаг, должна стать союзником США.

"Это не просто ресурсы, а это психологический аспект, технологический. Почему на территории Турции могут производить современные боевые самолеты и вертолеты, а на территории Украины это невозможно? Почему нам не доверяют технологии? Получается, что для США мы все равно остаемся какой-то страной третьего мира, немножко запущенной, забытой, второразрядной проблемой. Как только мы сумеем выйти на другой уровень риторики, тогда – да. Но здесь без собственных сил нам никак не обойтись", – добавил Бадрак.

Напомним, ранее Валентин Бадрак рассказал, что в Украине подходит к завершению разработка мощной противокорабельной крылатой ракеты. Она может стать серьезным аргументом в споре с Россией на Азовском море.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики НАТО Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
сегодня, 10:05 Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
49
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сегодня, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1063
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 июля, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1216
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
8 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
268
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
8 июля, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
240
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук