20:57
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, сегодня
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Военный-контрактник повесился в собственном доме в Одессе, – СМИ

      66 Читати новину українською
      В Одессе повесился военный-контрактник
      В Одессе повесился военный-контрактник / Коллаж 24 канал

      В Приморском районе Одессы в одном из домов обнаружили тело 29-летнего мужчины. В полиции области убеждают, что он здесь проживал, а первой покойника увидела его мать.

      Правоохранители предварительно установили, что мужчина совершил самоубийство и сделал это с помощью повешения.

      Читайте также: Самоубийство летчика Волошина: что связывает одного из подозреваемых и главу полиции Николаева

      По факту инцидента следователи внесли сведения в Единый реестр досудебного расследования по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство" и о доведении до самоубийства.

      Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

      Впоследствии появилась информация, что погибший является военнослужащим-контрактником. Служит он в части, базирующейся в Одесской области. А в областной центр прибыл только на выходные, взяв краткосрочный отпуск, передает информационное агентство УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции Одесской области. Больше деталей издание не обнародовало.

      Журналисты 24 канала, со своей стороны, сейчас пытаются выяснить, является ли вышеупомянутая информация правдивой, однако ни в полиции, ни в Одесском областном военном комиссариате пока никаких комментариев нам не дали, пообещав это сделать завтра, 19 февраля.

      Похожий случай также произошел в середине ноября в Яворове, что на Львовщине. Здесь в съемной квартире обнаружили повешенным 24-летнего военного. Впоследствии стало известно, что служил он по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

      blog_ava
      Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
      сегодня
      2497
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Самоубийство Міністерство оборони України Полиция Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      сегодня , 20:30 Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      Роман Маселко 36
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня , 19:00 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 990
      Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      сегодня , 17:18 Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      11560
      5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      сегодня , 18:37 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      206
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Журналист объяснил, почему референдум в Каталонии не следует сравнивать с сепаратизмом Донбасса
       1 октября 2017 , 17:46
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      Главные новости футбола 5 августа: Лунин хорошо сыграл за Реал, Селезнев завоевал трофей, Александрия возглавила УПЛ
       6 августа 2018 , 07:00
      Южанина: продлевать действие законов о льготном растаможивании "евроблях" никто не будет
       31 января , 10:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук