Военный-контрактник повесился в собственном доме в Одессе, – СМИ

В Приморском районе Одессы в одном из домов обнаружили тело 29-летнего мужчины. В полиции области убеждают, что он здесь проживал, а первой покойника увидела его мать.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина совершил самоубийство и сделал это с помощью повешения.

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По факту инцидента следователи внесли сведения в Единый реестр досудебного расследования по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство" и о доведении до самоубийства.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Впоследствии появилась информация, что погибший является военнослужащим-контрактником. Служит он в части, базирующейся в Одесской области. А в областной центр прибыл только на выходные, взяв краткосрочный отпуск, передает информационное агентство УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции Одесской области. Больше деталей издание не обнародовало.

Журналисты 24 канала, со своей стороны, сейчас пытаются выяснить, является ли вышеупомянутая информация правдивой, однако ни в полиции, ни в Одесском областном военном комиссариате пока никаких комментариев нам не дали, пообещав это сделать завтра, 19 февраля.

Похожий случай также произошел в середине ноября в Яворове, что на Львовщине. Здесь в съемной квартире обнаружили повешенным 24-летнего военного. Впоследствии стало известно, что служил он по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.