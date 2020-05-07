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      Военный оркестр сыграл концерт под стенами больницы в Одессе: видео

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      Концерт під лікарнею в Одесі
      Концерт під лікарнею в Одесі / 24 канал

      В Одессе оркестр Военно-морских сил, чтобы подбодрить врачей, сыграл для них концерт. Происходило все под стенами городской больницы "Водников".

      Военный оркестр исполнил для врачей несколько веселых музыкальных произведений, передает 24 канал.

      К слову Мужчина трогательно поблагодарил медиков, которые спасли его жену от коронавируса: фото

      Чтобы послушать концерт, удивленные медики выглядывали из окон и выходили на улицу. Говорят, хорошо что в такие морально сложные времена о них помнят. Ведь только в этой больнице находятся 20 больных коронавирусом.

      Справка. По состоянию на 7 мая в Украине подтвердили 13 691 случай заболевания коронавирусом, 568 из них – это жители Одесской области.

      "Трудно работать в такой вот атмосфере, и, конечно, приятно, что нас так поддерживают", – сказала медсетра Юлия Дмитренко.

      Смотрите видео с концерта под стенами больницы "Водников":

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Одессы Карантин в Украине 2020
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