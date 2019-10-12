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      Военный повис на фонаре с национальным флагом под ногами: скандальное видео из Испании

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      Парашютист под пристальным взглядом короля врезался в фонарь
      Парашютист под пристальным взглядом короля врезался в фонарь / Твіттер _infoLibre

      В Мадриде 12 октября состоялся военный парад в Национальный день Испании. Принимал парад король Филипп VI, который является также и главнокомандующим войск. Вдруг один из парашютистов, которые спускались с неба с флагами Испании и открывали праздник, зацепился за фонарь.

      Видео события начали публиковать местные СМИ и простые пользователи сети, которые стали свидетелями инцидента.

       Это интересно: Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции

      Начались торжества по исполнению гимна Испании. Сразу после этого с неба опустились два парашютиста. Один приземлился удачно, а вот другой вместе с прикрепленным к ногам государственным флагом Испании зацепился за фонарь, повис и запутался в парашюте.

      Король Испании отреагировал сдержанно. Парашютиста за несколько минут выпутали и сообщили, что тот не пострадал.

      К слову, король был на торжествах вместе с женой Летицией, наследницей испанского престола принцессой Астурийской Леонорой и инфантой Софией. Правительство Испании, главы обеих палат парламента, лидеры партий и руководители большинства автономных сообществ тоже там были.

      Только глава кабмина Каталонии Ким Торра проигнорировал торжества.

      Всего в параде приняли участие более 3500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной наземной  техники и 76 самолетов и вертолетов. В торжественном шествии принимали участие представители национальной полиции, гражданской гвардии, службы спасения и безопасности на море.

      Смотрите видео испанского канала El Pais:

      Почему Испания отмечает Национальный день 12 октября? В этот день – 12 октября – в 1492 году Христофор Колумб во главе испанской экспедиции достиг Америки. Это эпохальное событие отмечают в Испании с 1958 года, чтобы увековечить роль страны в открытии Нового Света.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Скандал
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