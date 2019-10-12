Военный повис на фонаре с национальным флагом под ногами: скандальное видео из Испании

В Мадриде 12 октября состоялся военный парад в Национальный день Испании. Принимал парад король Филипп VI, который является также и главнокомандующим войск. Вдруг один из парашютистов, которые спускались с неба с флагами Испании и открывали праздник, зацепился за фонарь.

Видео события начали публиковать местные СМИ и простые пользователи сети, которые стали свидетелями инцидента.

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Начались торжества по исполнению гимна Испании. Сразу после этого с неба опустились два парашютиста. Один приземлился удачно, а вот другой вместе с прикрепленным к ногам государственным флагом Испании зацепился за фонарь, повис и запутался в парашюте.

Король Испании отреагировал сдержанно. Парашютиста за несколько минут выпутали и сообщили, что тот не пострадал.

Pese a la precisión de este paracaidista, con más de 600 saltos en su carrera, un golpe de viento puede cambiarlo todo.#SaturdayMorning #HappyBirthdayJimin #PrayForJapan

Eliud Kipchoge #SignsYouAreSexy #NoHumanIsLimited

Chocked |Sub 2 |Tristana | Kanye's Sunday pic.twitter.com/wRnrgrQVgj — Edwin Digital (@edwin_digital) October 12, 2019

К слову, король был на торжествах вместе с женой Летицией, наследницей испанского престола принцессой Астурийской Леонорой и инфантой Софией. Правительство Испании, главы обеих палат парламента, лидеры партий и руководители большинства автономных сообществ тоже там были.

Только глава кабмина Каталонии Ким Торра проигнорировал торжества.

Jose Mota predijo lo del paracaidista.pic.twitter.com/TErbhePsZu — Alejandro (@AkaLilPapaia) October 12, 2019

Всего в параде приняли участие более 3500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной наземной техники и 76 самолетов и вертолетов. В торжественном шествии принимали участие представители национальной полиции, гражданской гвардии, службы спасения и безопасности на море.

Bajó como un angel del cielo con nuestra rojigualda



Cabo primero Luis Fernando Pozo,

de la Brigada Paracaidista (Bripac)



Gracias pic.twitter.com/UKTpfITrB1 — VOX España LO PRIMERO (@Vox_Borja) October 12, 2019

Смотрите видео испанского канала El Pais:

Почему Испания отмечает Национальный день 12 октября? В этот день – 12 октября – в 1492 году Христофор Колумб во главе испанской экспедиции достиг Америки. Это эпохальное событие отмечают в Испании с 1958 года, чтобы увековечить роль страны в открытии Нового Света.