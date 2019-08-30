Военный самолет сел в аэропорту Жуляны, – ВМС Украины

В аэропорту "Киев" (Жуляны ночью 30 августа сел военный самолет. В нем могут находиться украинские политзаключенные и моряки, которых должны обменять на задержанных россиян.

Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, которая находится в Жулянах.

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Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей,

– сказала она.

Чиновница выразила надежду, что украинцы таки вернутся домой сегодня, 30 августа.

Сейчас в Жулянах собрались десятки журналистов, но нет никакой официальной делегации. Также в аэропорт приехал отец пленного моряка Сороки. Он также владеет данными, что в Киеве приземлился военный самолет.

«У нас немає ніякої інформації, ми чекаємо тут з другої ночі після того, як з'явилася інформація в інтернеті. Почали збиратися родичі, почалися дзвінки. Ми сподіваємося, що це сьогодні відбудеться» — радниця командувача ВМС Вікторія Христенко pic.twitter.com/jhb4fv1i2J — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Ранее была информация, что незаконно осужденные в России Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие узники Кремля уже в Украине. Они якобы прибыли на военный аэродром в 5 утра.

"Не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии. Им нужно прийти в себя", – так источник комментирует недостаток официальной информации по обмену.

Что известно об обмене пленными?

Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.



Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово свезли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.



Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.



К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.

Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала