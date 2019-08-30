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      Военный самолет сел в аэропорту Жуляны, – ВМС Украины

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      В аэропорту "Киев" Жуляны сел военный самолет
      В аэропорту "Киев" Жуляны сел военный самолет / Иллюстративное фото

      В аэропорту "Киев" (Жуляны ночью 30 августа сел военный самолет. В нем могут находиться украинские политзаключенные и моряки, которых должны обменять на задержанных россиян.

      Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, которая находится в Жулянах.

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей,
      – сказала она.

      Чиновница выразила надежду, что украинцы таки вернутся домой сегодня, 30 августа.

      Сейчас в Жулянах собрались десятки журналистов, но нет никакой официальной делегации. Также в аэропорт приехал отец пленного моряка Сороки. Он также владеет данными, что в Киеве приземлился военный самолет.

      Ранее была информация, что незаконно осужденные в России Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие узники Кремля уже в Украине. Они якобы прибыли на военный аэродром в 5 утра.

      "Не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии. Им нужно прийти в себя", – так источник комментирует недостаток официальной информации по обмену.

      Что известно об обмене пленными?
      Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.

      Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово свезли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.

      Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.

      К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.

      українські військовополонені морякиУкраинские моряки в плену России / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Вооруженные силы Украины авиация Новости Киева Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ
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