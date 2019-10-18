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      Военный советник Зеленского возглавит оборонный директорат ОПУ: что о нем известно

      31 Читати новину українською
      Иван Апаршин и Владимир Зеленский
      Иван Апаршин и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      Иван Апаршин победил в конкурсном отборе на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

      Военный советник Зеленского набрал 20,04 балла. Об этом говорится на сайте Президента.

      К теме: Апаршин заявил, что Украина должна готовиться к нападению России

      После объявления результатов конкурса его официально назначат на эту должность.

      Что известно про Ивана Апаршина?
      ​В 2005 - 2007 годах Иван Апаршин возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны. В 2010-2011 годах был начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабинета министров, а в 2011-2014 годах заместителем директора департамента профессиональной экспертизы, начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина.

      В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду Апаршин был включен в избирательный список партии "Гражданская позиция" под №9. На президентских выборах 2019 года кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал его кандидатом на пост министра обороны в случае своей победы.

      Накануне второго тура выборов 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский объявил Апаршина ответственным за оборону и безопасность в своей команде. После выборов он стал советником Президента.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Новости политики Міністерство оборони України
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