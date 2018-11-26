Военный вертолет упал в жилом районе Стамбула, есть погибшие: фото и видео места катастрофы

В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет. Он упал в одном из жилых районов города.

Как сообщает Hurriyet, в результате авиакатастрофы погибли трое военных, еще один ранен. Однако впоследствии в CNN Turk сообщили, что погибли четверо военных.

Читайте также: История украинского летчика как вождя индейского племени: журналисты развеяли мифы

Видео с места падения вертолета в Стамбуле

#pazartesi istanbul Samandira da askeri helikopter düştü görüntüler yeni çekildi pic.twitter.com/1RXztVz62H — Kara Şövalye (@twilight1923) 26 листопада 2018 р.



Место падения вертолета в Стамбуле (фото Hurriyet)

Вертолет рухнул посреди жилого квартала в районе Санкактепе в Стамбуле, на азиатской стороне города. Однако при падении вертолет не задел жилые дома, упав во двор одного из домов.

Место катастрофы в Стамбуле

Данных о жертвах или пострадавших среди гражданских нет.



Вертолет упал в жилом квартале Стамбула (фото Hurriyet)

Причина падения вертолета устанавливается.



На месте происшествия работают спасатели (фото Hurriyet)