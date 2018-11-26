13:20
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Военный вертолет упал в жилом районе Стамбула, есть погибшие: фото и видео места катастрофы

      171 Читати новину українською
      Падение военного вертолета
      Падение военного вертолета / Hurriyet

      В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет. Он упал в одном из жилых районов города.

      Как сообщает Hurriyet, в результате авиакатастрофы погибли трое военных, еще один ранен. Однако впоследствии в  CNN Turk сообщили, что погибли четверо военных.

      Читайте также: История украинского летчика как вождя индейского племени: журналисты развеяли мифы

      Видео с места падения вертолета в Стамбуле


      Место падения вертолета в Стамбуле (фото Hurriyet)

      Вертолет рухнул посреди жилого квартала в районе Санкактепе в Стамбуле, на азиатской стороне города. Однако при падении вертолет не задел жилые дома, упав во двор одного из домов.

      Место катастрофы в Стамбуле

      Данных о жертвах или пострадавших среди гражданских нет.


      Вертолет упал в жилом квартале Стамбула (фото Hurriyet)

      Причина падения вертолета устанавливается.


      На месте происшествия работают спасатели (фото Hurriyet)

       

      Теги: Новости Турции авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Роскосмос" считает SpaceX угрозой, но ему будет трудно догнать Маска – блогер про запуск Falcon Heavу
       8 февраля , 17:13
      В России пригрозили запуском ракет в случае размещения базы США в Польше
       20 ноября , 19:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук