Военный вертолет упал в жилом районе Стамбула, есть погибшие: фото и видео места катастрофы
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет. Он упал в одном из жилых районов города.
Как сообщает Hurriyet, в результате авиакатастрофы погибли трое военных, еще один ранен. Однако впоследствии в CNN Turk сообщили, что погибли четверо военных.
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Видео с места падения вертолета в Стамбуле
Место падения вертолета в Стамбуле (фото Hurriyet)
Вертолет рухнул посреди жилого квартала в районе Санкактепе в Стамбуле, на азиатской стороне города. Однако при падении вертолет не задел жилые дома, упав во двор одного из домов.
Место катастрофы в Стамбуле
Данных о жертвах или пострадавших среди гражданских нет.
Вертолет упал в жилом квартале Стамбула (фото Hurriyet)
Причина падения вертолета устанавливается.
На месте происшествия работают спасатели (фото Hurriyet)