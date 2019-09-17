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      Военным контрактникам во Львове будут платить по 25 тысяч гривен: обязательные условия

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      Контрактникам отныне будут выплачивать единовременное пособие в размере 25 тысяч гривен. Однако речь идет только о львовянах и только в случае подписания контракта минимум на три года. Выплаты вводят, чтобы поддержать украинских военных, защищающих страну на Донбассе.

      Так, Сергею – 19, и еще не так давно он не очень интересовался военным делом, но все изменила российско-украинская война.

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      Теперь Сергей может стать частью войска и получить дополнительный бонус – 25 тысяч гривен.

      При каких условиях военные получат деньги? Такой одноразовой помощью во Львове хотят поддержать военных, которые начинают служить или продлевают свой контракт. Касается это тех, кто вызвался защищать нашу страну с июня этого года. Также важно, чтобы срок действия контракта был не менее 3 лет.

      Важно! Правительство собирается заложить 245,8 миллиарда гривен для обеспечения обороны и безопасности страны в 2020 году.

      Чтобы подписать контракт, Сергею сначала нужно пройти медкомиссию. Обследуют парня тщательно, ведь он отправился в десантники, а там повышенные физические требования.

      Поэтому, вскоре Сергей получит новый статус – военнослужащий Вооруженных сил. С начала этого года во Львове к армии уже присоединились 219 человек.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Деньги Вооруженные силы Украины Новости Львова
      Источник: 24 канал
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