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      Воевал в Приднестровье и Абхазии, но не в Чечне, – Карпюк рассказал о допросе и пытках в России

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      Николай Карпюк
      Николай Карпюк / pravyysektor.info/

      Украинца в России подвергали пыткам в течение пяти дней. Его били током, не давали спать и держали в тесной металлической клетке. Так из Карпюка пытались выбить признание о том, что он якобы воевал в Чечне и убивал там россиян.

      Об этом сам освобожденный политзаключенный рассказал во время собственной пресс-конференции.

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      Пытки продолжались с 21 по 25 марта. Меня каждую ночь вывозили, включали электрический ток и не давали спать. После этого заводили в комнату для следствия, в которой была металлическая клетка, сваренная размером 1 на 1 (метра – 24 канал), в ней стул. Там и держали меня целыми сутками и не давали спать,
      – отметил пленник Кремля.

      Таким образом, из Карпюка пытались выбить признание о том, что он якобы участвовал в Чеченской войне и убивал россиян.

      "Откровенно говорю: этого не было. Да, я был командиром УНСО в войне в Приднестровье и в войне в Абхазии. Недолго, потому что был ранен. В Чечню я не отправлялся. Во-первых, потому что у меня была очень больная мама, во-вторых, потому что я не поддерживал участие нашей организации в этой войне", – пояснил украинец.

      Что известно о задержании Николая Карпюка в России?
      Это произошло в марте 2014 года. Руководство "Правого сектора" делегировало украинца на встречу с руководством РФ, якобы организованную его однопартийцем Владиславом Фурсой.
      Во время пересечения границы их машину задержали сотрудники ФСБ под предлогом совершения административного правонарушения. Позже Фурса и его водитель были отпущены, а Николая Карпюка обвинили в участии в Чеченской войне. В течение 14 месяцев никто не знал, где находится Карпюк. Это вызвало опасения за его жизнь и безопасность.

      Он был освобожден из российского плена 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

      blog_ava
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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
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