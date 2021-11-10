В Одессе дотла сгорел популярный ночной клуб TrueMan: жуткие фото и видео

В Одессе загорелся масштабный пожар в популярном ночном клубе TrueMan. Он расположен на пляже "Дельфин"

Спасателям сообщили о возгорании 10 ноября в 22:47. На место пожара оперативно отправились экстренные службы Одессы.

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Площадь пожара – огромная

Первоначально СМИ сообщали, что площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров. В 23:40 в ГСЧС уточнили, что огонь охватил уже около 400 "квадратов". По предварительной информации, клуб не работал, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Почему вспыхнуло пламя – пока неизвестно. Это будут устанавливать правоохранители.

На пляже "Дельфин" загорелся пожар / Фото "Думская"

Пожар в одесском ночном клубе TrueMan: смотрите видео



Ночной клуб в Одессе выгорел дотла: смотрите видео "Думская"

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