В Одессе дотла сгорел популярный ночной клуб TrueMan: жуткие фото и видео
Источник:"Думская"
В Одессе загорелся масштабный пожар в популярном ночном клубе TrueMan. Он расположен на пляже "Дельфин"
Спасателям сообщили о возгорании 10 ноября в 22:47. На место пожара оперативно отправились экстренные службы Одессы.
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Площадь пожара – огромная
Первоначально СМИ сообщали, что площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров. В 23:40 в ГСЧС уточнили, что огонь охватил уже около 400 "квадратов". По предварительной информации, клуб не работал, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Почему вспыхнуло пламя – пока неизвестно. Это будут устанавливать правоохранители.
На пляже "Дельфин" загорелся пожар / Фото "Думская"
Пожар в одесском ночном клубе TrueMan: смотрите видео
Ночной клуб в Одессе выгорел дотла: смотрите видео "Думская"
Другие пожары в Одесской области
- Накануне в Одесской области внезапно загорелся грузовой автомобиль, перевозивший мебель. Произошло это в селе Лиманка. Возгорание распространилось на площади 20 квадратных метров. Впрочем, пожарным удалось быстро его потушить.
- В конце октября произошел пожар в кафе в поселке Овидополь, что под Одессой. К моменту прибытия спасателей пламя охватило 80 квадратных метров. К счастью, людей тогда в заведении не было.
- А 21 октября возле села Алтестово произошла авария с участием двух грузовиков. После этого они загорелись. В результате ДТП пострадали люди. В то же время СМИ сообщали о жертвах.