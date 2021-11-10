В Одессе дотла сгорел популярный ночной клуб TrueMan: жуткие фото и видео

10 ноября 2021 , 00:51
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Источник:

"Думская"

В Одессе загорелся масштабный пожар в популярном ночном клубе TrueMan. Он расположен на пляже "Дельфин"

Спасателям сообщили о возгорании 10 ноября в 22:47. На место пожара оперативно отправились экстренные службы Одессы.

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Площадь пожара – огромная

Первоначально СМИ сообщали, что площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров. В 23:40 в ГСЧС уточнили, что огонь охватил уже около 400 "квадратов". По предварительной информации, клуб не работал, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Почему вспыхнуло пламя – пока неизвестно. Это будут устанавливать правоохранители. 

На пляже "Дельфин" загорелся пожар / Фото "Думская"

Пожар в одесском ночном клубе TrueMan: смотрите видео


Ночной клуб в Одессе выгорел дотла: смотрите видео "Думская"

Другие пожары в Одесской области

  • Накануне в Одесской области внезапно загорелся грузовой автомобиль, перевозивший мебель. Произошло это в селе Лиманка. Возгорание распространилось на площади 20 квадратных метров. Впрочем, пожарным удалось быстро его потушить.
  • В конце октября произошел пожар в кафе в поселке Овидополь, что под Одессой. К моменту прибытия спасателей пламя охватило 80 квадратных метров. К счастью, людей тогда в заведении не было.
  • А 21 октября возле села Алтестово произошла авария с участием двух грузовиков. После этого они загорелись. В результате ДТП пострадали люди. В то же время СМИ сообщали о жертвах.
Автор: Ірина Буртик