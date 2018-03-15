Воин АТО Роман Семисал спел в дуэте с сестрами Тельнюк: лирическое видео

Социально-художественный проект #ПісніВійни представил видео к своему 12-му синглу "Мне тебя не хватает". Это дуэт воина АТО, добровольца, поэта, актера театра и кино (исполнитель одной из ролей в фильме "Киборги") Романа Семисала и Сестер Тельнюк.

Автором слов лирической и трогательной песни "Мне тебя не хватает" является сам боец, а музыку создала Леся Тельнюк. Эта композиция вошла в альбом современных фронтовых песен #ПісніВійни, релиз которого состоялся 14 октября 2017 года.

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На фронт российско-украинской войны на востоке Украины Роман Семисал пошел добровольцем в 2014-ом. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде. Именно на фронте Роман написал стихотворение "Мне тебя не хватает", который впоследствии стал одним из синглов проекта #ПісніВійни.

"О войне нужно говорить правду или ничего, – говорит воин. – Стихотворение "Мне тебя не хватает" я написал во время первого артиллерийского обстрела. Тогда любое патриотическое раздутое чувство, любое геройство, любые "шапкозакидательские настроения" мгновенно из нас вылетели... Реалии на войне очень страшные".

"Сейчас развивается отдельный музыкальный жанр – современная военная песня, – отмечают участницы проекта "ТЕЛЬНЮК: Сестры" Галя и Леся Тельнюк. – И он очень нужен именно сейчас, когда идет война, потому что это также оружие, это также лекарство и противодействие. Это то, что утешает. Проект #ПісніВійни является моментом фиксации нашей новой исторической памяти, песенным укреплением наших идеалов, символов, национальных кодов".

Смотрите видео к песне "Мне тебя не хватает":