10:53
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
  • пятница
    2°C -3°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Воины на Донбассе нас защищают, а мы доказываем, что является Украиной, – героиня Паралимпиады

169 Читати новину українською
Оксана Шишкова
Оксана Шишкова / Соцсети

Двукратный призер Паралимпийских Игр 2018 года Оксана Шишкова утверждает, что для наград у нее есть свое место. В частности, она использует для этого игрушку.

Об этом спортсменка рассказала в комментарии ТСН.

Читайте также: Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта

"У меня есть мишка, мой талисман. Он со мной с Ванкувера 2010 года. Я когда прихожу, вешаю на него медальку", — утверждает она.

В частности, за два "серебра" Паралимпиады -2018 Оксана прежде всего является благодарной своему гайду – Виталию Казакову.

"Они — очень скромные у нас. На самом деле делают не меньше работы", — говорит украинская героиня Игр.

По ее словам, все свои медали она посвящает защитникам Украины и обещает ради них побороться за третью, уже высшего сорта.

"Всем огромное спасибо, кто находится в АТО. Нас защищают, и мы всячески доказываем, что мы – Украина, мы – сильные", — констатировала Шишкова.

Напомним, 10 марта Оксана Шишкова завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2018, которая стала вообще первым "серебром" Игр для сборной Украины. Кроме того, 12 марта биатлонистка с нарушениями зрения завоевала еще одну серебряную награду.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Паралимпийские игры Паралимпиада-2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук