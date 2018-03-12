Воины на Донбассе нас защищают, а мы доказываем, что является Украиной, – героиня Паралимпиады

Двукратный призер Паралимпийских Игр 2018 года Оксана Шишкова утверждает, что для наград у нее есть свое место. В частности, она использует для этого игрушку.

Об этом спортсменка рассказала в комментарии ТСН.

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"У меня есть мишка, мой талисман. Он со мной с Ванкувера 2010 года. Я когда прихожу, вешаю на него медальку", — утверждает она.

В частности, за два "серебра" Паралимпиады -2018 Оксана прежде всего является благодарной своему гайду – Виталию Казакову.

"Они — очень скромные у нас. На самом деле делают не меньше работы", — говорит украинская героиня Игр.

По ее словам, все свои медали она посвящает защитникам Украины и обещает ради них побороться за третью, уже высшего сорта.

"Всем огромное спасибо, кто находится в АТО. Нас защищают, и мы всячески доказываем, что мы – Украина, мы – сильные", — констатировала Шишкова.

Напомним, 10 марта Оксана Шишкова завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2018, которая стала вообще первым "серебром" Игр для сборной Украины. Кроме того, 12 марта биатлонистка с нарушениями зрения завоевала еще одну серебряную награду.