Войцех Бальчун будет хедлайнером на украинском концерте

Во Львове состоится Национальный проект "Украинская песня / Ukrainian Song Project 2018", хедлайнером которого станет бывший глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун.

Войцех Бальчун – основатель и гитарист польской группы CHEMIA, которая будет одним из хедлайнеров концерта 18 августа на "Арене Львов".

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Национальный проект "Украинская песня / Ukrainian Song Project" проходит во Львове уже третий год подряд. Среди уже объявленных хедлайнеров концерта – "Вопли Видоплясова", Pianoбой, О.Torvald и Alyosha.

Что такое проект "Украинская песня 2018"? Цель проекта "Украинская песня 2018" – поиск новых, уникальных, творческих лиц в украинской музыкальной индустрии. Поэтому 18 августа вместе с известными артистами на грандиозную сцену на "Арене Львов" выйдут молодые исполнители и группы – десять победителей отборочного тура, который длится до 15 июня 2018 года.



Победителей отбора "Украинские песни 2018" определяют эксперты – в этом году это музыкальный продюсер Руслан Квинта, музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер, композитор Михаил Некрасов, основатель лейбла "Контрамарка" Александр Порядченко, продюсер канала М2 Роман Муха, главный редактор онлайн-журнала Karabas Live Игорь Панасов и генеральный продюсер "Украинская песня / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик.

Билеты на гала-концерт телепроекта "Украинская песня 2018" уже в продаже.