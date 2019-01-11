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      Войдет ли Польша в "евроскептический союз под патронатом Кремля": заявления Будапешта и Варшавы

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      "Антииммигрантская" Европа
      "Антииммигрантская" Европа / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 10 января, обнародовал заявление, в котором выразил полную поддержку совместной итальянско-польской инициативе, по созданию своеобразного альянса правоориентированных сил для выборов в Европейский парламент. Поскольку выборы состоятся в мае 2019 года, то процесс договоренностей между европейскими партиями и движениями перешел в активную фазу

      Об этом сообщило издание DW.

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      Орбан прямо сказал, что целью внешней политики Венгрии в области совместных европейских проектов является достижение антииммигрантского большинства в Европарламенте, а затем и в Европейской комиссии и Европейском совете. "Создание польско-итальянского или варшавско-римского альянса – одно из наиболее значимых событий, которые можно было начать в этом году", – сказал Орбан.

      Орбан
      Премьер Венгрии Виктор Орбан

      В среду, 9 января, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во время визита в Варшаву заявил, что Италия и Польша должны объединить усилия в альянсе так называемых "евроскептиков". По его мнению, "итало-польская ось" должна заменить нынешнюю "французско-немецкую", которая, как намекает Сальвини, несколько исчерпала себя.

      Кто такие "евроскептики?
      Это представители одной из форм проявления оппозиционной деятельности политических движений Европейского Союза, которые фокусируются на идеях и действиях, направленных на сомнения, критику, неприятие, недоверие и т.д. – относительно Европейского Союза в целом, или определенной его политики, деятельности, конкретного института и тому подобного. Примером проявления "евроскептицизма" может быть как позиция "ЕС нужен, но его расширять не надо", так и "ЕС нужно распустить полностью".

      Орбан тем временем назвал Сальвини "героем", остановившим миграцию на берегах Италии. К слову, наиболее "проиммигрантским" политиком Орбан считает французского президента Макрона, а также венгерский премьер признался, что не видит перспектив для каких-то договоренностей с Германией, откуда якобы оказывается массовое медийное и политическое давление на Венгрию, чтобы та принимала у себя мигрантов.

      Сальвіні
      Маттео Сальвини, вице-премьер и глава МВД Италии

      Впрочем, польские политики имеют определенные предостережения относительно перспективы создания альянса с Сальвини, который в Польше, и не только, считается слишком дружественным к России.

      Есть договоренности, касающиеся дальнейших встреч и последующих консультаций, но нет договоренностей по соглашению, созданию альянсов или совместных клубов в Европейском парламенте,
      – заявил депутат и бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

      А редактор ежедневной газеты Rzeczpospolita Михал Шульджинский подчеркнул, что Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши, "неоднократно демонстрировал, что не хочет быть частью евроскептического союза под патронатом Кремля", который активно создают Италия с Венгрией.

      Напомним, партия "Лига", возглавляемая Сальвини, является членом группировки ультраправых сил "Европа наций и свобод", к которой также относятся французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен и австрийская "Партия свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе. Еще Сальвини убедил ультраправую "Партию свободы" из Нидерландов присоединиться к группе. Если в альянс войдет еще и польская партия "Право и справедливость" – группа имеет реальную перспективу стать одной из крупнейших в новоизбранном Европарламенте.

      Теги: Новости Польши Венгрия Европарламент Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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