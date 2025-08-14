Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Признает ли Израиль Голодомор и как евреи воюют в ВСУ: интервью с послом Михаэлем Бродским

Что известно о состоянии пленных?

В Израиле сообщили, что в руках ХАМАС остаются еще примерно 50 заложников. По предварительным оценкам, живыми могут быть лишь около половины из них. Те, кто выжил, находятся в сложных условиях.

Даже те, кто жив, находятся в крайне тяжелых условиях: подвергаются пыткам, страдают от голода. Для ХАМАС это, вероятно, последний козырь, который сдерживает Израиль от полного разгрома в секторе Газы,

– объяснил Бродский.

Израильские дипломаты считают, что удержание заложников является последним рычагом, который ХАМАС использует, чтобы избежать полного военного разгрома в Секторе Газа.

Несмотря на многомесячные непрямые переговоры по освобождению пленных, договоренностей достичь не удалось. Поэтому Израиль рассматривает возможность расширения военной операции в Газе. Их целью является прежде всего освобождение заложников и уничтожение власти ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ есть немало этнических евреев, среди которых и граждане Израиля. Так же есть украинцы, которые служат в израильской армии.