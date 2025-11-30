"Лето 2025 года было последним мирным в Европе": во Франции отреагировали на роковой прогноз
- Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что война в Европе уже продолжается.
- Для восстановления длительного мира европейские страны должны удвоить свои военные ресурсы.
На Западе многие эксперты и военные чиновники указывают на неизбежность конфликта между НАТО и Россией. Ожидается, что российское нападение на страну Альянса должно произойти до 2030 года. Глава минобороны Германии Борис Писториус вообще назвал лето 2025 года "последним летом в мирное время".
Действительно ли большая война между НАТО и Россией не за горами, в интервью La Tribune Dimanche ответил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает 24 Канал.
Действительно ли мирное время для Европы закончилось?
Так, Барро заявил, что война в Европе уже идет. И сейчас главная задача – восстановить длительный мир. Чтобы этого достичь, надо учитывать реалии сегодняшнего дня, в частности масштабное перевооружение России.
Министр подчеркнул, что "отныне мир имеет свою цену". Под "ценой" он имел в виду колоссальные усилия по перевооружению Европы.
По его словам, европейские страны должны удвоить свои военные ресурсы. Это единственный способ сдержать возможную дальнейшую агрессию России, ведь в современном мире любая демонстрация слабости делает страну уязвимой.
Кроме того, министр раскритиковал некоторых французских политиков, в частности Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона, которые считают, что президент Макрон преувеличивает угрозу со стороны Москвы. Барро назвал их безответственными и пророссийскими и добавил, что если бы они были у власти, он не рассчитывал бы на надежную коллективную безопасность Европы.
Что известно о возможном нападении России на НАТО?
- Переброска войск с запада Европы к границам с Россией сейчас занимает около 45 дней. В ЕС хотят сократить это время до 3 – 5 суток. В случае большой войны придется перебросить около 200 тысяч военных, 1 500 танков и более 2 500 единиц бронетехники из США, Канады и Великобритании.
- Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что в течение двух – четырех лет Путин может попытаться напасть на страны Балтии. Вероятнее всего, удар будет направлен на Эстонию.
- Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что потенциальная угроза нападения России на страны Альянса появится уже в 2028 году.