Женщину расстреляли, когда она возвращалась домой

Дочь Ирины написала на своей странице в инстаграме сообщение о маме. Она подчеркнула, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося.

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Сегодня ровно месяц с того дня, как мама больше не напишет мне: "Как дела у маминой мышки?". А после того, как я не буду отвечать более минуты, позвонит и спросит, не обидел ли меня никто. "Кто меня может обидеть, все же тебя знают", – ответила бы я,

– рассказала дочь погибшей.

Девушка отметила, что мать с голыми руками пошла бы на того, кто ее обидел.

Ирину расстреляли, когда она возвращалась домой. Ехать оставалось лишь 15 минут, однако российский оккупант выстрелил в женщину прямо посреди дороги.

"Кто-то думает, что там лежит актриса, а для меня это живая картинка, которая снова и снова встает у меня в голове. Война пришла не только в мою страну. Она пришла в мой дом и забрала, нет, точнее украла, мою вселенную", – написала девушка.

Она подчеркнула, что до сих пор не может забрать тело матери, потому что сначала должны провести экспертизу, чтобы весь мир поверил в то, что Ирину убили российские военные. Дочь убитой отметила, что если бы мир почувствовал ее боль, то никто бы уже не сказал: "Можем повторить".



Ирину убили рашисты / Фото дочери жертвы

Редакция 24 канала выражает родным и близким Ирины искренние соболезнования!

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