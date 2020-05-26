Война за пляжи: в Одессе произошли столкновения между активистами и полицией – видео

В Одессе 26 мая произошли столкновения между полицейскими и активистами на 16 станции Большого Фонтана. Последние пришли, чтобы снести установленную летнюю террасу на пляже. В конце концов конфликт удалось унять, а стороны пришли к определенному соглашению.

Там их уже ждали правоохранители, которые охраняют застройку. Началась потасовка, сообщает местное издание "Думская".

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Что известно о столкновениях в Одессе

В акции принимает участие Нацкорпус. По мнению активистов, работы на пляже ведутся незаконно, поэтому и решили расчистить территорию.

Впоследствии обе стороны прекратили столкновения и ожидали чиновников из горсовета Одессы, чтобы выяснить есть ли у владельца разрешение на застройку.

По версии полиции, у самих активистов нет документов, которые позволяют снос. Поэтому между ними началась потасовка.

О чем договорились между собой стороны?

Активисты и представитель арендатора пляжа договорились, что пока КП "Побережье" и департамент коммунальной собственности Одесского горсовета не дадут правовую оценку законности конструкций, арендатор не будет проводить никаких работ.



Если в мэрии признают, что конструкции незаконные, то арендатор обязуется их демонтировать.

Обратите внимание! Это уже третья попытка активистов освободить пляж от застройки. Раньше они штурмовали ее 8 апреля и 21 мая.

Смотрите видео столкновений в Одессе:

Активисты пытались расшатать установленное крепление для террасы: смотрите видео