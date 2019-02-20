Война и аннексия, – экс-глава НАТО предупредил Беларусь о серьезной опасности

Россия имеет в своих планах присоединить Беларусь, воплотив там украинский сценарий с войной и аннексией. Таким образом Путин вплотную приблизится к границам Западной Европы.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что избежать такого сценария стране помогут реформы, пишет LIGA.net.

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Экс-генсек подчеркнул, что движение к демократии и свободе поможет уберечься от агрессии русских".

Расмуссен напомнил заявления российского президента о том, что Беларусь надо включить в "великую российскую державу". По его словам, это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.

И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентации Беларуси на свободу и демократию,

– отметил он.

Кроме того, бывший генеральный секретарь осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет двигаться на Запад и реформировать страну.

"Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: либо реформы, либо постоянный гнет россиян", – подчеркнул Расмуссен.

А тем временем Россия и Беларусь готовятся к созданию Союзного государства. В Кремле уверены, что в углублении родства Москвы и Минска никаких сомнений нет. Также Россия называет Беларусь своим союзником. В частности, председатель Госдумы России Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят обе страны.

Зато после заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко ко всем этим заверениям со стороны Кремля возникают вопросы. К примеру, он отмечал, что Кремль отверг все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр. Также белорусский лидер считает, что во взаимоотношениях Беларуси и России "никто никого не наклонит".

Что такое Союзное государство?

Это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.