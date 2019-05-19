Война на Донбассе: количество обстрелов со стороны врага существенно возрослj, есть раненые

В течение суток 18 мая пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины 18 раз, в том числе из тяжелой артиллерии, запрещенной минскими договоренностями. Четверо украинских бойцов получили ранения. В ответ бойцы ООС уничтожили двух оккупантов и ранили еще троих.

6 из 18 обстрелов, которые нанесли оккупационные войска на Донбассе по позициям Вооруженных сил Украины, осуществлялись из применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметра. К тому же, враг стрелял из минометов калибров 120 и 82 миллиметра.

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Из-за этих обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, о чем сообщил пресс-центр штаба ООС.

Горячее всего уже традиционно было вблизи поселка Пески, Авдеевки, а также у населенных пунктов Новоселовка Вторая, Марьинка и Пищевик. На севере ООС боевики стреляли вблизи Новотошковского, Крымского, Южного и Станицы Луганской.

Украинские разведчики засвидетельствовали, что 18 мая ВСУ уничтожили двух боевиков и еще трех ранили.

С начала суток 19 мая потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.