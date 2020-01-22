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      Война на Донбассе может прекратиться завтра, если этого захотят все стороны, – Зеленский

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на Донбассе шестой год продолжается российско-украинская война и Украина постоянно теряет своих защитников. Тем не менее глава государства убежден, что конфликт может прекратиться уже завтра, если этого захотят все стороны.

      Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе 22 января, отметил, что Украина пока не смогла полностью прекратить огонь на Донбассе.

      Интересно: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не стремился достичь мира на Донбассе, – Зеленский

      Но я не случайно говорю "пока", потому что я верю в свет. Я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля, я просто вижу свет впереди. Поэтому я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, – сказал президент.

      Он добавил, что из-за войны страдает экономика государства. Но самое главное – Украина теряет уникальных людей, которые пошли защищать страну и гибнут за ее независимость.

      "У нас очень талантливые люди. Такие же талантливые и смелые люди сейчас находятся на фронте, защищают территориальную целостность и суверенитет Украины. Поэтому, теряя их, мы ежедневно теряем наш золотой запас", – сказал он.

      Также Зеленский рассказал о нормандском саммите во Франции, на котором основной темой был вопрос Донбасса. По словам президента, он очень рад, что "нормандская четверка" смогла возобновить работу после 3-летней паузы и блокировки встреч.

      "Очень хорошо, что мы начали говорить в нормандском формате с Российской Федерацией. О некоторых вещах, о которых мы договорились во Франции, я могу смело сказать: как мы проговаривали это на встрече, так это и произошло. У нас произошел обмен и мы вернули со временно оккупированных территорий 75 украинцев. Но пока мы не смогли прекратить огонь на Донбассе", – подытожил глава государства.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Давос 2020 Нормандская встреча 2019 Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
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