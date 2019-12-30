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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Война на Донбассе: несмотря на обмен, враг бил по украинским позициям из гранатометов

      14 Читати новину українською
      Война в Донбассе / иллюстративное фото / 24 канал

      Российские наемники 29 декабря 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Стреляли боевики несмотря даже на то, что в этот день происходил обмен пленными.

      Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял у Николаевки, Марьинки, Васильевки и Широкино.

      Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      К счастью, потерь с украинской стороны нет.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
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