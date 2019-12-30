Война на Донбассе: несмотря на обмен, враг бил по украинским позициям из гранатометов

Российские наемники 29 декабря 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Стреляли боевики несмотря даже на то, что в этот день происходил обмен пленными.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил. Смотрите также: В Объединенных силах показали тренировки танкистов и авиации: мощные фото и видео В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял у Николаевки, Марьинки, Васильевки и Широкино. Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". К счастью, потерь с украинской стороны нет.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала