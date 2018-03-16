Война на Донбассе завершится только после вывода из региона российских войск, – журналист
Миротворческая миссия на Донбассе ведет в тупик, ведь таким образом невозможно завершить войну.
Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил российский журналист, а с 2014 года политический аналитик издания "Новое время" Иван Яковина.
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Журналист отметил, что накануне выборов в России рейтинг Владимира Путина начал постоянно падать. Однако российский президент всеми способами пытается удержать внимание к своей персоне.
Также Иван Яковина отметил, что не верит в чудотворные изменения после введения миротворческого контингента на Донбасс.
По моему мнению, миротворческая миссия на Донбассе невозможна. Ведь война на Востоке может закончиться только после вывода российских войск с оккупированных территорий. Однако это возможно только тогда, когда Путин перестанет быть президентом. А до тех пор на Донбассе будет такая замороженная ситуация, как в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии,
— отметил Яковина.
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