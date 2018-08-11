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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Война на Украине началась потому, что мы не освободили Юго-Восток, – советник Путина

112 Читати новину українською
Советник Путина Сергей Глазьев
Советник Путина Сергей Глазьев / zaxid.net

Советник Путина Сергей Глазьев публично доложил на тему упущенных возможностей 2014. По его словам, Россия в 2014 году отказалась от "освобождения" Юго-Востока Украины и тем самым совершила огромную стратегическую ошибку".

Об этом говорится на сайте Obozrevatel.

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"В 2014 году Запад дал понять правительству России, что готов признать Крым, одновременно шантажируя возможным началом великой войны", – об этом в ходе выступления перед участниками молодежно-патриотического лагеря "Донузлав" в оккупированном Крыму заявил известный российский экономист, советник президента России Сергей Глазьев.

Мы должны были освободить весь Юго-Восток. Почему не освободили? Я думаю, это результат западной провокации. Западные лидеры дали понять нашему руководству, что они признают Крым российским. Но если будет русская весна дальше продолжаться, и другие регионы будут присоединяться к России, будет мировая война. Это был блеф, – сказал он.

Также Глазьев отметил, что, поверив в 2014 году Западу, правительство России сделало большую ошибку.

"Они Крым не признали, но использовали его в качестве оснований для санкций. Война на Украине началась потому, что мы не освободили Юго-Восток. Если бы мы защитили Юго-Восток, не было бы сегодня никакой войны, не было бы десятков тысяч жертв. Киевский режим смог бы устоять только в Киеве и на Западной Украине. Это было, я считаю, глубокой стратегической ошибкой", – подчеркнул Глазьев.

Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости политики
Источник: 24 канал
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