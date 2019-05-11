Война с РФ и вступление в НАТО: у Зеленского определили, где президент не изменит курс Украины

Будущий президент Владимир Зеленский не собирается менять курс Украины по вопросам вступления в НАТО и войны с Россией. Также он будет стремиться, чтобы украинская армия была профессиональной, здесь не было коррупции и Украина имела новую современную систему территориальной обороны.

Как заверил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, команда новоизбранного главы государства не будет менять курс Украины по вступлению в НАТО, правда они еще не обсуждали сроки, и не будет менять отношения к войне с Россией, потому что "это же война", передает "Громадське".

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Мы не меняем курс относительно того, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усиленной постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, что коррупция в армии недопустима,

– отметил он.

О том, возглавит ли он Министерство обороны, когда избранный президент полноценно получит полномочия, Апаршин отметил, что пока ни Владимир Зеленский, ни никто из его команды не предлагали ему никаких должностей".

Ранее Иван Апаршин заявлял, что Владимир Зеленский ничего не будет менять и в украинском оборонном секторе. Правда, некоторые коррективы все же будут внесены.

Придет и примет присягу новый президент. Он не станет с чистого листа строить армию, систему безопасности и обороны. Он ограничен документами, уже принятыми до него. Есть Закон о нацбезопасности Украины, есть стратегия национальной безопасности, военная доктрина, программа развития Вооруженных сил на период до 2020 года. Там, кстати, есть такая норма, до конца 2020 года мы должны достичь критериев и стандартов НАТО. Здесь нужно вносить изменения. А дальше – программа развития вооружения и военной техники, программа создания современного ракетного комплекса, многофункционального корвета,

– пояснил он.

Советник Зеленского подчеркнул, что, вероятно, новый президент Зеленский и его команда будут вкладывать деньги в развитие сил специальных операций, но этот вопрос еще предстоит проанализировать. Однако, известно точно, что они будут подтягивать ракетные комплексы, поскольку именно они могут обеспечить эффективность выполнения задач.

Кто такой Иван Апаршин?

Он является профессиональным военным, работал в Министерстве обороны при руководстве Анатолия Гриценко. Именно его Гриценко хотел назначить будущим министром обороны в случае избрания президентом и посоветовал его Владимиру Зеленскому как специалиста в оборонной сфере.



Апаршин работал на офицерских должностях в Генштабе ВСУ и в Минобороны. При президентстве Януковича он был начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата правительства.



Относитально армии, по убеждению Апаршина, "Украинская армия должна быть профессиональной и добровольной, усиленной современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом".

Что в целом обещает сделать Зеленский на посту президента?Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".





Каковы обещания Владимира Зеленского