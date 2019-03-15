Война силовиков во время выборов: почему Аваков не хочет играть по сценарию Порошенко

За несколько недель до выборов Министр внутренних дел Арсен Аваков разоблачил подкуп избирателей со стороны действующего президента по технологии так называемой "сетки".

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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Он объяснил, что мотивы Авакова понятны: Порошенко, который все годы стремился убрать его из кресла министра, после выборов точно достигнет своей цели. Именно поэтому глава МВД решил идти ва-банк и прямо называть вещи своими именами в части скупки голосов.

За это на Авакова обрушились кары небесные – он получил иск с требованием увольнения в связи с незнанием украинского языка (пять лет этот вопрос никого не беспокоил, но теперь вдруг встревожил),

– сказал Лещенко.

И добавил, что до этого Аваков заявил о прослушивании офиса Владимира Зеленского и СБУ возбудила дело уже против Авакова за якобы сознательный срыв операции по задержанию государственного изменника.



Арсен Аваков

По словам Лещенко, война силовиков во время выборов может плохо закончиться для страны. Ведь люди, наделенные монополией на насилие, но исключительно в интересах общества, могут повернуть свои полномочия в пользу конкретных политиков.

Чем это может закончиться, мы все видели во время кровавой развязки Революции Достоинства. Поэтому все без исключения силовики, дискредитированные во время работы нынешней власти, должны уйти,

– подчеркнул нардеп.

"В лучшем случае – на бесславный покой на политическом кладбище. Но те, кто были причастны к хищениям в обескровленном войной и коррупцией государстве, должны сесть на скамью подсудимых", – подытожил политик.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 14 марта 2019