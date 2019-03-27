Война в Израиле: перемирие не продлилось и суток, в сторону Тель-Авива вновь полетели ракеты

Напряжение между Израилем и ХАМАС растет. Армия обороны Израиля в ночь на 27 марта зафиксировала запуск ракет из Сектора Газы. В ответ на атаку Израиль поднял в воздух боевые самолеты. Они обстреляли заранее определенные цели на территории Палестинской автономии.

Об этом сообщил Twitter армии Израиля, а также информировали пользователи социальных сетей, которым пришло уведомление об опасности.

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Напомним, в марте 2019 года ситуация в Израиле и его отношениях с палестинцами обострилась.

9 марта израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории Сектора Газы в ответ на запуск ракеты. Ее уничтожило ПВО, но агрессия не могла остаться без ответа. 14 марта ракеты полетели снова – непосредственно на Тель-Авив. При чем первую ракету израильские силы ПВО не смогли сбить.

AIR-RAID SIRENS SOUNDING ACROSS SOUTHERN ISRAEL pic.twitter.com/OI3GRZatBo — Israel Defense Forces (@IDF) 26 марта 2019 г.

А 25 марта с территории Сектора Газы запустили ракету, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет к северу от Тель-Авива. Пострадали семь человек, из них двое – дети. Несмотря на это, сторонам удалось договориться о перемирии и прекратить обстрелы. Впрочем, как оказалось, ненадолго.

This Hamas rocket fell yesterday on the Southern Israel town of Netivot and hit a parking car. This is what Israeli civilians face on a daily basis for the last 15 years, including this evening . No one,anywhere in the world, would tolerate that. Credit- מצב בטחוני גלובלי pic.twitter.com/0p41XIVX5G — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 26 марта 2019 г.

"Вот с этим как минимум 15 лет живут граждане Израиля", – написал пользователь Twitter, демонстрируя фото остатка снаряда, который попал в парковку автомобилей в городе Нетивот на юге страны.

Что таке ХАМАС и Сектор Газы? ХАМАС – палестинское исламское движение и политическая партия. После победы на выборах 2006 года удерживает власть в Секторе Газы. Основателями движения были радикально настроенные представители ветви исламской организации "Братьев-мусульман". ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.



Сектор Газы – территория на берегу Средиземного моря, оккупированная Египтом с 1948 по 1967 годы, а после "Шестидневной войны" отобрана у Египта Израилем. Вместе с Западным берегом реки Иордан составляет Палестинскую автономию в Израиле.