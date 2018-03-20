Война в Сирии: в результате авианалета погибли 15 детей

В анклаве Восточная Гута, что недалеко от столицы Сирии Дамаска, в результате обстрела с воздуха одной из школ погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Как отмечают в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, бомбы были сброшены с российских самолетов.

В результате бомбардировки вечером 19 марта претерпела разрушения одна из школ в городе Ирбине, что относится к анклаву, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle. В Центре также добавили, что ранения получили более 50 местных жителей.

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Сейчас продолжаются спасательные работы, поэтому число жертв может возрасти. Как сообщается, пострадавшие скрывались в подвале школы.

Наблюдатели предполагают, что удары наносила российская авиация (Россия в сирийской гражданской войне поддерживает правителя Башара Асада — "24"), ссылаясь на данные собственной сети информаторов по примененным самолетам и вооружении. Независимых подтверждений этих данных пока нет.

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