Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники

Два районных центра на Львовщине, Новояворовск и новый раздел, стали городами-заложниками. Они получали тепло и горячую воду от двух местных ТЭЦ, но теперь их активы арестованы. Предприятия стали вещественными доказательствами по делу НАБУ о краже полутора миллиарда гривен из госбюджета. Из-за уголовного дела работу ТЭЦ остановили. А вот как быть людям?

На фоне социального взрыва началась настоящая битва титанов. Бесспорно, то, что детективы НАБУ довели наконец дело до конца – это плюс. Деньги могут быть возвращены в казну. Но есть и другая сторона медали – сейчас люди продолжают оставаться заложниками ситуации.

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Ситуация патовая. Началась она еще три месяца назад, но вместо того, чтобы как-то понемногу решаться – только набирает обороты. Борьба ведется очень жесткая, ведь речь идет даже не о сотнях миллионов, а о целях миллиардах гривен.



Богдан и Ярослав Дубневичи

2 августа 2018 года Артем Сытник собрал пресс-конференцию и отчитался об очередной победе: НАБУ раскрыло масштабную схему кражи газа на предприятиях, принадлежащих компаниям братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Детективами антикоррупционного бюро Украины разоблачили достаточно большую схему в сфере энергетики. Эта схема касается хищения 300 миллионов кубометров газа двумя электроцентралями на западе страны. Это Новороздольская Новояворовска и теплоэлектроцентрали,

– заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Эти ТЭЦ монопольно обеспечивали теплом и горячей водой два района Львовской области, и именно это позволяло их владельцам получать сверхприбыли. Схема работала два года. В 2013-2015 годах "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовска ТЭЦ" покупали газ у "Нафтогаза" по льготным тарифам. Государство предоставило им скидку на газ для нужд населения. Но компании брали в десять раз больше дешевого газа, чем то на самом деле было нужно для подачи тепла. Весь избыточный газ шел на производство электроэнергии, потом ее продавали другим компаниям уже по рыночным ценам. Убытки государства чрезвычайно высокие-1,4 миллиарда гривен.



Схема работала два года в 2013-2015 годах

ТЭЦ должны были обеспечивать теплом и горячей водой два районных центрах, а потребили газа столько, что могли бы отапливать целый Львов. Финалом расследования этой схемы детективами НАБУ стал арест обеих ТЭЦ. Суд признал их вещественным доказательством по делу. Работу предприятий остановили, а четырем менеджерам объявили подозрения. Так торжествует справедливость?

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Не все так просто. 60 тысяч человек в двух районах Львовской области до сих пор остаются без тепла и горячей воды. Они не имели никакого отношения к газовым махинациям, но пострадали первыми. Подмерзают не только частные дома, но и больницы, школы, детские сады. При этом настоящих холодов еще и не было. Мэр Новояворовска уже бьет тревогу. У Василия Муравеля отопительный сезон под угрозой срыва. Он говорит, что стучал во все двери: к Кабмину, к председателю Верховной Рады и тому подобное – пока не помогло.

Начало отопительного сезона, идет похолодание, а город парализован и не имеет возможности выживать. Мы вместе с городским головой Нового Роздола являются заложниками ситуации. От нас ничего практически не зависит,

– сообщил мэр Новояворовска.

Братья Дубневичи, владельцы этих арестованных ТЭЦ, работают, заседают, голосуют. "Меня не интересует работа предприятий, и что там творится и какие беззакония или законня творит НАБУ. Почему? Потому что я занимаюсь законотворческой деятельностью, и я забыл об этих вопросах и этих предприятиях", - заявил Ярослав Дубневич. Действительно, когда твои предприятия под подозрением на полтора миллиарда, это и в самом деле хочется забыть, как страшный сон.



Мэр Новояворовска Василий Муравель считает себя заложником ситуации

Тем временем юристы двух предприятий из Нового Роздола Новояворовска неустанно добиваются в судах снятия ареста. Пока безуспешно. А дальше – в борьбу вступают новые игроки. Например, Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений – АРМА. Согласно закону, именно оно должно определить, кто же будет заботиться об имуществе на время ареста.

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В теории, должен был бы состояться открытый конкурс. И даже уже есть победитель, но – никакой информации о проведенном конкурсе журналисты "Центра расследований Украины" не нашли. Как его выбирали? Кто его выбирал?

И здесь в наших поисках началась настоящая детективная история. В результате которой оказалось, что нет разницы, кто будет "сидеть на схеме, люди Дубневичей ли люди Фирташа – однако за все сделки олигархов будем платить только мы,

- отметила журналистка Инна Попович

Что за компания победила на "конкурсе", почему у нее не было лицензий, почему она согласилась выплатить 300 миллионов гривен чужого долга, а главное, чем закончилась битва титанов – смотрите в расследовании.