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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как США могут предотвратить новый вооруженный конфликт России

85 Читати новину українською
Администрация Трампа может предотвратить новую войну с участием России
Администрация Трампа может предотвратить новую войну с участием России / Fox News

Россия развязала войну против Грузии в 2008 году, а впоследствии вторглась на восток Украины в 2014-м. Чтобы не случилось еще одного, возможно, более страшного вооруженного конфликта с участием РФ, администрации президента США Дональда Трампа стоит обратить внимание на 5 важных моментов.

Об этом в статье для USA Today пишут научные сотрудники Atlantic Council Дэниел Фрид и Марк Симаковской.

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Во-первых, Белому дому необходимо "готовиться как к обычным, так и к необычным маневрам России, какими бы маловероятными они не казались", отмечают авторы, напоминая, что российско-грузинская война 2008 года стала неожиданностью для многих официальных лиц США.

Во-вторых, "разногласия на Западе могут внушить России мнение, что у нее есть шанс безнаказанно совершить агрессию", продолжают эксперты, описывая качестве примера спор, который произошёл в апреле 2008 года между США и Германией о том, следует ли предлагать Грузии и Украины план действий по подготовке к членству в НАТО.

В-третьих, "во время конфликта контрдавление со стороны Запада и США может ограничить масштабы российской агрессии. Российские войска развернулись и отошли от Тбилиси отчасти потому, что США опоздали, но эффективно проявили решительность, в том числе – перебросили грузинских военных из Ирака непосредственно в Грузию вопреки предостережениям России", говорится в публикации.

"На Донбассе украинцы оказали сопротивление российским атакам, а Запад под руководством Барака Обамы и канцлера ФРГ Ангелы Меркель наложил на Россию санкции", – напоминают Фрид и Симаковской.

В-четвертых, "широкий интерес США к улучшению российско-американских отношений оттеснил на второй план попытки сформировать согласованные и прочные международные меры на войну 2008 года. Перезагрузка российско-американских отношений, начатая администрацией Обамы, создала впечатление, что у Запада короткая память", считают аналитики.

Наконец, как подтвердило российское вторжение в Украину 2014 года, Россия позволит своим бывшим советским соседям иметь определенную внутреннюю автономию, но связанную с российским игом,
– констатируют Фрид и Симаковской.

По их утверждениям, на Западе некоторые считают, что разделение мира на сферы влияния неизбежно и даже предоставляет стабилизирующий эффект. Однако на самом деле никакого стабилизирующего эффекта нет, делают вывод эксперты.

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Теги: Новости политики Новости России Новости США Война на Донбассе война Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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