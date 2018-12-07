Войны с Россией как не бывало: в Кропивницком провайдер транслировал 8 пропагандистских каналов

В Кропивницком один из местных провайдеров решил не учитывать длительную агрессию России против Украины и "открыть" российское пропагандистское телевидение для украинской аудитории.

Так, сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в городе ретрансляцию восьми российских каналов, запрещенных в Украине, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора. Указанный контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении", – отметили в службе.

Правоохранители уже сообщили об инциденте Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы решить вопрос применения санкций к нарушителю лицензионных условий.

Напомним, большинство российских телеканалов запретили еще в 2014 году с началом военной агрессии России на Донбассе. А 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины". Согласно ему, в частности, запрещается трансляция российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, а также тех, которые пропагандируют деятельность правоохранительных органов и вооруженных сил государства-агрессора.