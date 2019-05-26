Войска Асада сбросили фосфорные бомбы в Идлибе: горит огромная территория, – фото, видео
Правительственные войска Сирии применили бомбы с белым фосфором в провинции Идлиб. Вследствие этого загорелись значительные площади хозяйственных угодий. Пожар не удалось потушить до сих пор. Информации о жертвах нет.
Фосфорные бомбы очень опасны и наносят смертельные травмы и значительный ущерб окружающей среде. Температура горения активного вещества превышает 800 °C. Фосфор горит до тех пор, пока весь не выгорит или пока не перекрыть доступ к кислороду. При этом в процессе выделяется значительное количество белого дыма. Относительно действия на человека, то при попадании фосфора на тело органические ткани могут обуглиться, а одежда сохраниться невредимой. Если вдыхать ядовитую смесь, которая выделяются при горении фосфора, то легкие фактически выжигаются. Именно поэтому фосфорные бомбы запрещены международными конвенциями.
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Однако это не помешало войскам режима Башара Асада в очередной раз применить фосфорные бомбы вблизи города Хан-Шейхун и поселения Абидин.
Несколькими днями ранее Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Великобритании сообщил о боях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По данным наблюдателей, 10 мая погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать.
Накануне авиация Российской Федерации осуществила шесть рейдов на Аль-Гбит в северо-западной части Сирии и его окрестностях. Вертолеты сбросили 4 бочковые бомбы 11 мая в городке Аль-Гбит в южной сельской местности Идлиба и других местах, в частности на севере Латакии.