Войска Асада сбросили фосфорные бомбы в Идлибе: горит огромная территория, – фото, видео

Правительственные войска Сирии применили бомбы с белым фосфором в провинции Идлиб. Вследствие этого загорелись значительные площади хозяйственных угодий. Пожар не удалось потушить до сих пор. Информации о жертвах нет.

Фосфорные бомбы очень опасны и наносят смертельные травмы и значительный ущерб окружающей среде. Температура горения активного вещества превышает 800 °C. Фосфор горит до тех пор, пока весь не выгорит или пока не перекрыть доступ к кислороду. При этом в процессе выделяется значительное количество белого дыма. Относительно действия на человека, то при попадании фосфора на тело органические ткани могут обуглиться, а одежда сохраниться невредимой. Если вдыхать ядовитую смесь, которая выделяются при горении фосфора, то легкие фактически выжигаются. Именно поэтому фосфорные бомбы запрещены международными конвенциями.

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Однако это не помешало войскам режима Башара Асада в очередной раз применить фосфорные бомбы вблизи города Хан-Шейхун и поселения Абидин.

White Helmets firefighters managed to extinguish the huge fires that broke out in the agricultural crops, as a result of the shelling of #KhanSheikhoun City in southern #Idlib by incendiary missiles dropped by regime forces. pic.twitter.com/T6gaJK2EKV — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 25 травня 2019 р.

Meanwhile tonight, Assad is turning Idlib into a living hell, dropping incendiary weapons onto Khan Sheikhoun. In 2011, Assad loyalists used to chant "Either Assad, or we'll burn the country." The people refused Assad, and now, Assad is burning the country. #Idlib #Syria pic.twitter.com/lNysNAop3g — Kenan Rahmani كنان (@KenanRahmani) 25 травня 2019 р.

It is not a picture of World War I or II and Not Hiroshima.



This is a picture of the daily bombardment and destruction of the inhabitants of rural Idlib.

Please do something to stop the genocide in Idlib #Idlib #Syria pic.twitter.com/sm7mTXprpB — Khaled Khattab (@whitehelmets90) 25 травня 2019 р.

Two children were injured, after an aerial bombardment with explosive barrel bombs unleashed by Regime helicopters as they targeted Alsheikh Dames Town in the southern countryside of #Idlib this afternoon. pic.twitter.com/Fl7gBYVH2c — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 25 травня 2019 р.

Несколькими днями ранее Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Великобритании сообщил о боях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По данным наблюдателей, 10 мая погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать.

Накануне авиация Российской Федерации осуществила шесть рейдов на Аль-Гбит в северо-западной части Сирии и его окрестностях. Вертолеты сбросили 4 бочковые бомбы 11 мая в городке Аль-Гбит в южной сельской местности Идлиба и других местах, в частности на севере Латакии.