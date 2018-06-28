Войска Асада вместе совместно с РФ нанесли авиаудар на юге Сирии: много погибших

На юге Сирии авиаудары проправительственных войск убили 46 человек, в том числе детей, в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на наблюдателей.

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По данным Сирийской обсерватории по правам человека, проправительственная авиация совершила 55 рейдов, атакуя 4 города.

Накануне в правительстве США заявили, что "Свободной сирийской армии" не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в операциях против правительственных войск на границе Сирии с Иорданией и в районе занятых Израилем Голанских высот, находящихся на юге страны.

Напомним, авиация Асада нанесла удары по сирийской провинции Идлиб жертвами которых стали 17 человек. В частности, под прицел попала детская больница в Тафтаназе: там погибло 3 детей. Также вечером, 7 июня, по меньшей мере 44 человека погибли и 60 были ранены в результате возможных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии. Добавим, что Россия участвует в войне в Сирии с сентября 2015 году на стороне сил президента страны Башара Асада. Идлиб остается последним значительным оплотом повстанцев, воюющих против сил Асада.