Войска России в Атлантике: в Пентагоне встревожены мощной угрозой со стороны Кремля

Действия российского военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют большую угрозу Вашингтону. Именно для возможного противодействия США создали второй флот ВМС.

Об этом сообщил министр американских ВМС Ричард Спенсер, пишет издание USNI News.

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Министр отмечает, что в "Северной Атлантике есть явная угроза" из-за действий России в регионе.

Северная Атлантика является отдельным театром (военным – 24 канал) действий. Речь идет о большую угрозу, и поэтому мы создали Второй флот (ВМС США – 24 канал),

– сказал Спенсер

К слову, в зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана. О возрождении этого флота Пентагон объявил в мае текущего года. 2-й флот создали 12 февраля 1950, он был расформирован 30 сентября 2011 года.

Кроме того, Спенсер выразил мнение, что в целом Россия представляет собой для США угрозу в перспективе", а Китай "угрозу, которая уже сформировалась".

Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

В чем опасность действий России в Арктике?

Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.