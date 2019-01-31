Войска вокруг и максимальное вооружение : Полторак рассказал об угрозах со стороны России

В 2018 году Россия стягивала к границам с Украиной войска, сосредоточила максимальное количество вооружения и техники и построила эшелонированную систему. Все это дает им возможность начать агрессию.

Об этом глава оборонного ведомства Степан Полторак в очередной раз заявил на заседании Комитета реформ Министерства обороны Украины.

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Он подчеркнул, что Москва не отказалась от желания провести открытую агрессию и захватить территорию Украины.

Я думаю, что ни у одного человека в этом зале и в Украине в целом нет никаких сомнений, что Российская Федерация точно не отказалась от попытки захватить Украину. Она не отказалась от желания провести открытую агрессию и захватить нашу территорию,

– сказал он.

Полторак также добавил, что о планах России свидетельствуют сосредоточенные вокруг Украины российские войска и максимальное количество вооружения.

Кроме того, он отметил, что в прошлом году Россия значительно повысила градус агрессивного поведения в Азовском море, захватив украинских военных.

В то же время Полторак добавил, что военное положение, введенное после захвата Россией украинских моряков и судов, позволило Вооруженным силам существенно повысить уровень готовности к защите Украины.

В Минобороны неоднократно сообщали, что Россия стягивает к границам Украины технику и вооружение, перебрасывая их с других мест дислокации. Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Кроме того, Россия сейчас в оккупированном Крыму активно разворачивает тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота.

Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.