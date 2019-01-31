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      Войска вокруг и максимальное вооружение : Полторак рассказал об угрозах со стороны России

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      Россия не отказалась от попыток захватить Украину, – Полторак
      Россия не отказалась от попыток захватить Украину, – Полторак / Фото из открытых источников

      В 2018 году Россия стягивала к границам с Украиной войска, сосредоточила максимальное количество вооружения и техники и построила эшелонированную систему. Все это дает им возможность начать агрессию.

      Об этом глава оборонного ведомства Степан Полторак в очередной раз заявил на заседании Комитета реформ Министерства обороны Украины.

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      Он подчеркнул, что Москва не отказалась от желания провести открытую агрессию и захватить территорию Украины.

      Я думаю, что ни у одного человека в этом зале и в Украине в целом нет никаких сомнений, что Российская Федерация точно не отказалась от попытки захватить Украину. Она не отказалась от желания провести открытую агрессию и захватить нашу территорию,
      – сказал он.

      Полторак также добавил, что о планах России свидетельствуют сосредоточенные вокруг Украины российские войска и максимальное количество вооружения.

      Кроме того, он отметил, что в прошлом году Россия значительно повысила градус агрессивного поведения в Азовском море, захватив украинских военных.

      В то же время Полторак добавил, что военное положение, введенное после захвата Россией украинских моряков и судов, позволило Вооруженным силам существенно повысить уровень готовности к защите Украины.

      В Минобороны неоднократно сообщали, что Россия стягивает к границам Украины технику и вооружение, перебрасывая их с других мест дислокации. Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Кроме того, Россия сейчас в оккупированном Крыму активно разворачивает тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота.

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Степан Полторак Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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