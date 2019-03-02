Воюйте, но с любовью в сердце, – появились фото знаковой встречи украинцев с Далай-ламой

Украинские журналисты и педагоги в конце февраля прибыли в индийский город Дхарамсала – дом Далай-ламы. Кроме его резиденции, здесь находится правительство Тибета в изгнании – парламент и ряд министерств, тибетские монастыри, учебные заведения, ремесленные мастерские и школы для тибетских беженцев.

Группа педагогов из Украины в составе 16 человек посетила Далай-ламу в конце февраля, пишет журналистка Анастасия Рингис на своей странице в Facebook.

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Так, экспедиция была организована сообществом ответственного учительства EdCamp Ukraine в рамках программы обмена лучшими образовательными практиками "ЭдМандри", пишет "Украинская правда. Жизнь."

Сама же встреча украинцев с Далай-ламой длилась полтора часа.

Я привезла ему в подарок маленький сувенир – крымскотатарскую тамгу, он поцеловал, прижал ко лбу и вернул мне со словами "Come back home",

– рассказала журналистка.

Журналисты отмечают, что Далай-лама искренне интересуется и сопереживает всему, что происходит с Украиной и украинцами. Украинцы говорили о детях, образовании и его роли во время войны, коррупции, гендерном равенстве, борьбе и мире.



Украинцы встретились с Далай-ламой/ Источник: Фейсбук-страница Anastasiya Ringis

В частности, Далай-лама подчеркнул, что будущее Украины "зависит от соседа" – и это надо принять. По его словам, "Украина и Россия, хотите этого или нет, будут жить рядом".



Далай-Лама целует крымскотатарскую тамгу/ Источник: Фейсбук-страница Anastasiya Ringis

"На этой планете вам придется жить рядом. Ваше будущее зависит от России, и вы видите, в определенной мере Россия нуждается в Украине. Так что думайте реалистично, шире, а не только "я, я, я". Воюйте, но с любовью в сердце", – цитирует его слова УП.



Украинцы говорят – встреча знаковая/ Источник: Фейсбук-страница Anastasiya Ringis

Далай-лама считает, что в ХХ веке военная сила имела значение. По его мнению, в ХХІ веке будет не так.

Все фото с Фейсбук-страницы анастасии Рингис.