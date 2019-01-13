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      Воюют с сильным морозом: в каких условиях живут украинские бойцы на Донбассе – видео

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      Возле Красногоровки боевики понимают перемирие несколько своеобразно. Так, крупный калибр молчит, однако до полного прекращения огня, о котором договорились в Минске, еще очень далеко.

      Военные рассказали про снайперов врага, которые в последнее время слишком активизировались. Работают парами и днем, и ночью.

      Читайте также: Украинские воины эффектно ответили на провокации боевиков на Донбассе

      "Сделают несколько выстрелов и, чтобы себя не обнаружить, прячутся. У них там блиндажи тоже есть, как нам говорили, по пять метров под землей сидят", – пояснил военнослужащий ВСУ Андрей.

      Если к активности врага наши бойцы уже привыкли, то сейчас также приходится бороться с сильными морозами, которые накрыли Донбасс. Украинские солдаты греются как могут.

      будинок зсу

      Украинский флаг в жилье бойцов ВСУ

      Жить бойцам приходится в блиндажах, расположенных посреди донбасского степи, поэтому здесь главное запастись дровами, ведь буржуйка – единственный источник тепла.

      бійці зсу

      Буржуйка – единственный источник тепла для украинских военных

      Буржуйка нас обогревает после службы. Сушим вещи, чтобы выглядеть немного нормально,
      – сказал военный Андрей.

      Украинские солдаты уже привыкли к такому своеобразному быту. Никто не ноет, хоть и скучают по теплым кроватям. Однако они знают, почему здесь и что за их спинами страна, которую защищают.

      Напомним, в субботу, 12 января, полиция Старобельска, что на Луганщине задержала бывшего танкиста пророссийских боевиков. Известно, что 4 года назад злоумышленник также служил на блокпосту оккупантов в селе Металлист на Луганщине.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия Война Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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