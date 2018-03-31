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Вокалист "Linkin Park" рассказал о новом сольном альбоме

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Вокалист Linkin Park рассказал о новом сольном альбоме
Вокалист Linkin Park рассказал о новом сольном альбоме / Фото из открытых источников

Вокалист "Linkin Park" Майк Шинода записал альбом о гибели Честера Беннингтона.

Вокалист и гитарист группы "Linkin Park" Майк Шинода планирует выпустить собственный сольный альбом. Новую пластинку музыкант решил выпустить через полгода после смерти Честера Беннингтона.

MikeShinoda.com #PostTraumatic out June 15th

Допис, поширений Mike Shinoda (@m_shinoda)

Сольный альбом "Post Traumatic", посвященный Честеру Беннингтону, Шинода планирует представить 15 июня. Стоит добавить, что накануне запуска Майк выпустил клипы "Crossing A Line" и "Nothing Makes Sense Anymore".

Смотрите клип на песню "Nothing Makes Sense Anymore"

Смотрите клип на песню "Crossing A Line"

"Песни переполнены горкой скорбью, а строки припевов пропитаны горем, обидой и абсолютным непониманием того, что делать и как жить дальше", – комментирует выход альбома издание New York Times.

Напомним о том, что солист "Linkin Park" Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля. 41-летний певец был найден повешенным у себя дома в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Похороны музыканта прошли 29 июля в районе Палос-Вердес, где он жил в последние годы.

Теги: Музыка LifeStyle Linkin Park
Источник: Tochka.net
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