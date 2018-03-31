Вокалист "Linkin Park" рассказал о новом сольном альбоме

Вокалист и гитарист группы "Linkin Park" Майк Шинода планирует выпустить собственный сольный альбом. Новую пластинку музыкант решил выпустить через полгода после смерти Честера Беннингтона.

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"Песни переполнены горкой скорбью, а строки припевов пропитаны горем, обидой и абсолютным непониманием того, что делать и как жить дальше", – комментирует выход альбома издание New York Times.

Напомним о том, что солист "Linkin Park" Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля. 41-летний певец был найден повешенным у себя дома в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Похороны музыканта прошли 29 июля в районе Палос-Вердес, где он жил в последние годы.