Вокалист "Linkin Park" рассказал о новом сольном альбоме
Вокалист "Linkin Park" Майк Шинода записал альбом о гибели Честера Беннингтона.
Сольный альбом "Post Traumatic", посвященный Честеру Беннингтону, Шинода планирует представить 15 июня. Стоит добавить, что накануне запуска Майк выпустил клипы "Crossing A Line" и "Nothing Makes Sense Anymore".
Смотрите клип на песню "Nothing Makes Sense Anymore"
Смотрите клип на песню "Crossing A Line"
"Песни переполнены горкой скорбью, а строки припевов пропитаны горем, обидой и абсолютным непониманием того, что делать и как жить дальше", – комментирует выход альбома издание New York Times.
Напомним о том, что солист "Linkin Park" Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля. 41-летний певец был найден повешенным у себя дома в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Похороны музыканта прошли 29 июля в районе Палос-Вердес, где он жил в последние годы.