Вокалистка группы "Не Ангелы" удивила поклонников новым имиджем: фото
Слава Каминская, которая является участницей популярной поп-группы "НеАнгелы", изменила свою прическу.
Неожиданно для всех поклонников певицы она стала блондинкой. Фото с новой прической и цветом волос Слава Каминская опубликовала на странице в Иnstagram.
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Звезда сделала фотографию в гардеробной комнате. Слава Каминская предстала перед фанатами с волнистой объемной прической. Для фото певица надела темное платье со стильным принтом.
Я стала похожей на свою маму,
– подписала снимок Слава Каминская.
Сторонники звезды с восторгом отреагировали на новый имидж певицы. Фото уже оценили более 35 тысяч пользователей соцсети.
Источник: 24 Канал
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