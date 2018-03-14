Вокалистка группы "Не Ангелы" удивила поклонников новым имиджем: фото

Слава Каминская, которая является участницей популярной поп-группы "НеАнгелы", изменила свою прическу.

Неожиданно для всех поклонников певицы она стала блондинкой. Фото с новой прической и цветом волос Слава Каминская опубликовала на странице в Иnstagram.

Читайте также: Украинская певица откровенно рассказала о своих пластических операциях

Звезда сделала фотографию в гардеробной комнате. Слава Каминская предстала перед фанатами с волнистой объемной прической. Для фото певица надела темное платье со стильным принтом.

Я стала похожей на свою маму,

– подписала снимок Слава Каминская.

Сторонники звезды с восторгом отреагировали на новый имидж певицы. Фото уже оценили более 35 тысяч пользователей соцсети.