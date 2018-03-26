Вокалистка группы "НеАнгелы" воплотила свою мечту в Турции: фото

Одна из участниц популярной украинской группы "НеАнгелы" Виктория (настоящее имя – Екатерина Смеюха) отдыхает в солнечной Турции. Там звезда решилась воплотить в жизнь свою давнюю мечту – полетать на воздушном шаре.

Яркие фотографии появились на Instagram-странице певицы.

Звезда совмещает отдых с изучением культуры Турции. Виктория из группы "НеАнгелы" уже посетила Долину голубей, кельи монахов и подземный город в Каппадокии.

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Однако свой отдых певица решила наполнить еще и экстремальными развлечениями. Так, Виктория воплотила в жизнь свою мечту и полетала на воздушном шаре. Невероятный пейзаж поразил певицу настолько, что она не сдерживала эмоций в комментарии к сообщению.

Сегодня был замечательный день. Наконец, сбылась моя мечта "Долгожданный полет состоялся. Десятки цветных шаров в небе, которые то поднимаются, то опускаются над горной поверхностью турецкой земли. Каппадокии, удивляешь меня как ничто и никогда,

– поделилась впечатлениями певица.

Тысячи подписчиков Виктории порадовались за звезду и даже рассказали о своих приключениях в Турции. Кроме этого, вокалистку группы "НеАнгелы" засыпали комплиментами, ведь она выглядела роскошно с легким макияжем и счастливой улыбкой.