В 2020 году стартует строительство новой обходной дороги вокруг Киева. Полукольцо в почти 150 километров соединит сразу 5 международных трасс и главные города страны.

Укравтодор 12 августа презентовал строительство новой обходной дороги вокруг Киева, сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также Построена с нуля "в чистом поле": в Полтаве похвастались новой частью дороги – фото

Строительство планируют начать уже в 2020 году.

Это будет полукольцо общей протяженностью почти 150 километров, которое соединит быстрым и комфортным маршрутом сразу 5 международных трасс и главные города страны,

- отметил Криклий.

КОД будет состоять из 6 участков и соединит автодороги:

М-07 Киев-Ковель;

М-06 Киев-Чоп;

М-05 Киев-Одесса;

Н-01 Киев-Знаменка;

Н-08 Борисполь-Мариуполь;

М-03 Киев-Харьков;

М-01 Киев-Чернигов.

По предварительным расчетам, пиковый трафик на отдельных участках дороги составит более 70 тысяч авто за сутки, общий – более 300 тысяч.

Текущая ситуация и планы

Сейчас объявили тендер на проектные работы первого участка в 35,2 километра между М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса. Приблизительная стоимость – 12 миллиардов гривен.

на проектные работы первого участка в 35,2 километра между М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса. Приблизительная стоимость – 12 миллиардов гривен. Также в рамках проекта планируют построить мост длиной 5,9 километра через Днепр.

Вокруг Киева построят новую обходную дорогу / Фейсбук Владислава Криклия

К слову, сейчас ремонтные работы ведут на примерно 4 000 километров дорог по всей стране. 1 200 километров уже уложили верхний слой.

Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / инфографика 24 канала​

