Вокруг Киева построят новую обходную дорогу: будет соединять трассы и главные города
В 2020 году стартует строительство новой обходной дороги вокруг Киева. Полукольцо в почти 150 километров соединит сразу 5 международных трасс и главные города страны.
Укравтодор 12 августа презентовал строительство новой обходной дороги вокруг Киева, сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Строительство планируют начать уже в 2020 году.
Это будет полукольцо общей протяженностью почти 150 километров, которое соединит быстрым и комфортным маршрутом сразу 5 международных трасс и главные города страны,
- отметил Криклий.
КОД будет состоять из 6 участков и соединит автодороги:
- М-07 Киев-Ковель;
- М-06 Киев-Чоп;
- М-05 Киев-Одесса;
- Н-01 Киев-Знаменка;
- Н-08 Борисполь-Мариуполь;
- М-03 Киев-Харьков;
- М-01 Киев-Чернигов.
По предварительным расчетам, пиковый трафик на отдельных участках дороги составит более 70 тысяч авто за сутки, общий – более 300 тысяч.
Текущая ситуация и планы
- Сейчас объявили тендер на проектные работы первого участка в 35,2 километра между М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса. Приблизительная стоимость – 12 миллиардов гривен.
- Также в рамках проекта планируют построить мост длиной 5,9 километра через Днепр.
Вокруг Киева построят новую обходную дорогу / Фейсбук Владислава Криклия
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