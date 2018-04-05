Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины

Окрепнуть духовно, объединить за собиранием и украшением пасхальной корзины целую семью, попробовать освященные блюда, вспомнить тех, кто уже не с нами. Такой является подготовка и само празднование одного из самых больших христианских праздников – Пасхи.

Сайт "24" собрал интересные предпасхальные и пасхальные традиции из разных областей, чтобы показать, какой разнообразной в культурном плане является Пасха. Уже сегодня, 13 апреля, у нас Чистый четверг.

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Чистый четверг

На Гуцульщине к этому дню готовятся заранее. Еще в понедельник детвора посещает крестных родителей и стариков. Так "греют деда", извещая о том, что Пасха не за горами.

За такую добрую весть девочек и мальчиков угощают или кукуцами – булочками с выпеченными крестиками, или сладостями.

Сохранилась на Западной Украине и традиция перескакивать в этот день через костер, таким образом очищать тело и душу и набираться сил на год вперед.

А на Полесье до сих пор исполняют обычай с кадкой, которую готовят к замешиванию теста на куличи. Ее вымывают, накрывают полотенцем, подвязывают красной крайкой (тканый пояс – "24"), сверху на нее кладут деньги и ставят на столбики ворот, чтобы поднять выше к небу. Люди верят: когда взойдет солнце, то своими лучами благословит кадку. После хозяйки этой местности, а также Подолья, Галичины и Покутья берутся за не менее сакральный ритуал выпекания святого хлеба.

Если же говорить о делах бытовых, то в этот день стоит выбросить из дома хлам, а еще не занимать у кого-то или кому-то деньги.

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Выпекание пасок

Говорят, что этот обряд хозяйка должна проводить одна, без чужих глаз. Среди разнообразия рецептов пасок находим и творожные, традиция выпекать которых сохранилась в Центральной и Восточной Украине.

В Чернобыльской зоне и на Полесье люди почтенного возраста, которым далеко ходить в церкви, выносят испеченный хлеб на улицу во время восхода солнца, чтобы оно благословило его.



Пасха-2017: традиция выпекания пасок

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Святое Воскресение

Ночь перед Пасхой наши предки считали магической. Говорили, что во время нее можно было отыскать сокровища. В руку надо было взять красное пасхальное яйцо, идти по дороге и когда оно в руке начнет нагреваться, то можно копать.

Еще в древности люди зажигали возле церквей костры и следили, чтобы они не гасли. Интересную традицию с костром устраивали в селе Чертовец, что на Покутье. Под тамошней церковью его раскладывали, в нем же сжигали мусор, а когда огонь горел все ярче, вокруг него становились парни.

Это создавало иллюзию библейского эпизода, когда апостолы грелись у огня, ожидая Иисуса.

В давние времена очень праздничным выглядел храм и в селе Котельва, что на границе Полтавской и Сумской областей. Там делали фонари, похожие на китайские, и вывешивали по периметру здания, а еще в каждом дворе и на деревьях.

Уже после литургии и праздничного завтрака возле храмов водят гаивки: детвора поет песни, взрослые кружатся в хороводе. Эта традиция прочно укоренилась на Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине.

На Закарпатье в древности во время Пасхального воскресенья играми также не пренебрегали: на Хустщине "били блышки", а на Раховщине играли в "букурию". Сегодня же, после забав, закарпатский хозяин окуривает комнату ладаном. Если в семье есть девушка на выданье, то освященную паску ей кладут на голову, произнося: "Чтобы людям была величная, как эта паска пшеничная!".

На Яворовщине же за незамужними даже следят: ватаги парней ходят от дома к дому и поют девушкам песни, которые очень напоминают колядки.



Что святят на Пасху в церкви

Угощения

В народе вкушение освященных блюд называют разговением или разговинами. На Пасху, а также в понедельник и вторник, глава рода делит паску и яйцо на столько частей, сколько в семье людей. На Подолье, Волыни и Западной Галиции после такого обряда хозяин три раза обходит стол с миской, полной еды, чтобы были богатыми. Ни одной крошки освященного во время еды старались не уронить жители Восточной и Центральной Украины, чтобы маленькие крошки не достались мышам, которые якобы могут превратиться в летучих мышей, отведав их.

В такой величественный день за праздничным столом не стоит забывать об умерших родственниках. Например, на Херсонщине вместе с пасхальными блюдами на стол ставят "могилку", – тарелку, наполненную землей, в которой уже успели прорасти стебельки овса. Среди зеленых побегов помещали яйца: их кладут столько же, сколько в семье покойников.

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Вода и пасхальные праздники

Сразу приходит на ум Поливальный понедельник. Традиция обливаться водой во второй день праздников берет свои корни еще с давних времен и сейчас распространена по всей Украине.

На Гуцульщине и Бойковщине родители девушек, которым доставались такие водные процедуры, еще и радовались. Приход поливальщиков означал, что надежда на замужество есть, поэтому приданое готовить можно. Магическое действие, якобы, имеет вода, в которую кладут монеты и два яйца, ею нужно умываются. Так программируют себя на то, чтобы и год был богатым, и красота цвела.

Хороших праздников!